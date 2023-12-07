Стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Ростове-на-Дону

Так, Дед Мороз в Ростове может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Платить ему могут ежедневно или еженедельно. Агентства по организации праздников нуждаются в аниматорах весь декабрь и первую половину января. Деда Мороза обещают обеспечить необходимым реквизитом, костюмом и сценарием. От него же ожидают соответствующий опыт работы и умение ладить с детьми, так как выступать по большей части придется именно на детских праздниках.