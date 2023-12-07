rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Стал известен заработок Дедушек Морозов и Снегурочек в Ростове-на-Дону

Стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Ростове-на-Дону

7 декабря 2023, 04:38
Фото: rostovgazeta.ru
Стал известен заработок Дедушек Морозов и Снегурочек в Ростове-на-Дону
За месяц работы на праздниках Дедушки Морозы в Ростове могут заработать до 100 тысяч рублей, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Аниматоры в Ростове в среднем получают доход в районе 45 тысяч рублей в месяц. Однако в преддверии праздников соискателям предлагают оплату гораздо выше среднего. В Новый год особенно много обещают платить Дедам Морозам и Снегурочкам.

Так, Дед Мороз в Ростове может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Платить ему могут ежедневно или еженедельно. Агентства по организации праздников нуждаются в аниматорах весь декабрь и первую половину января. Деда Мороза обещают обеспечить необходимым реквизитом, костюмом и сценарием. От него же ожидают соответствующий опыт работы и умение ладить с детьми, так как выступать по большей части придется именно на детских праздниках.

Деда Мороза обещают обеспечить необходимым реквизитом, костюмом и сценариемДеда Мороза обещают обеспечить необходимым реквизитом, костюмом и сценарием
Деда Мороза обещают обеспечить необходимым реквизитом, костюмом и сценарием
Фото: rostovgazeta.ru
Более 46 тонн Дедов Морозов прибыли в Ростовскую область
Узнать подробнее

Снегурочкам же в Ростове платят немногим меньше, чем Дедушкам Мороза. Они за десять дней работы могут получить до 30 тысяч рублей. Для Снегурочки желателен аналогичный опыт работы. Однако работодатели могут рассмотреть и кандидатуру без него, однако талантливую и ответственную. Снегурочке предстоит участвовать в новогодних ёлках, которые проводятся до и после театральных спектаклей.

Снегурочкам же в Ростове платят немногим меньше, чем Дедушкам Мороза. Они за десять дней работы могут получить до 300 тысяч рублей. Снегурочкам же в Ростове платят немногим меньше, чем Дедушкам Мороза. Они за десять дней работы могут получить до 300 тысяч рублей.
Снегурочкам же в Ростове платят немногим меньше, чем Дедушкам Мороза. Они за десять дней работы могут получить до 300 тысяч рублей.
Фото: rostovgazeta.ru

Аналитики отмечают, что выгоднее всего аниматорам из Ростова уезжать на заработки в Новый год в Москву. Там агентства могут предоставить артисту жилье и даже организовать обучение. Дедам Морозам и Снегурочкам в столице предлагают почасовую оплату, исходя из сложности программы: за один час ведения шоу с научными опытами можно заработать 2 500 рублей, за шоу мыльных пузырей — 2 000 рублей. В итоге за месяц аниматор может получить до 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, что ящики для писем Деду Морозу появились в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Почти половина ростовчан будут работать на новогодних праздникахВ Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортажНазваны вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
#Эксклюзив#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»
Вчера, 17:47
Освобожденная из плена ХАМАС врач из Ростова, предложила обменять себя на внука
Вчера, 17:44
Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц
Вчера, 17:00
На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся
Вчера, 16:30
«Что-то рвануло»: грохот услышали в небе жители сразу двух городов Ростовской области
Вчера, 16:07
В Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром
Вчера, 15:27