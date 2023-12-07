Стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Аниматоры в Ростове в среднем получают доход в районе 45 тысяч рублей в месяц. Однако в преддверии праздников соискателям предлагают оплату гораздо выше среднего. В Новый год особенно много обещают платить Дедам Морозам и Снегурочкам.
Так, Дед Мороз в Ростове может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Платить ему могут ежедневно или еженедельно. Агентства по организации праздников нуждаются в аниматорах весь декабрь и первую половину января. Деда Мороза обещают обеспечить необходимым реквизитом, костюмом и сценарием. От него же ожидают соответствующий опыт работы и умение ладить с детьми, так как выступать по большей части придется именно на детских праздниках.
Снегурочкам же в Ростове платят немногим меньше, чем Дедушкам Мороза. Они за десять дней работы могут получить до 30 тысяч рублей. Для Снегурочки желателен аналогичный опыт работы. Однако работодатели могут рассмотреть и кандидатуру без него, однако талантливую и ответственную. Снегурочке предстоит участвовать в новогодних ёлках, которые проводятся до и после театральных спектаклей.
Аналитики отмечают, что выгоднее всего аниматорам из Ростова уезжать на заработки в Новый год в Москву. Там агентства могут предоставить артисту жилье и даже организовать обучение. Дедам Морозам и Снегурочкам в столице предлагают почасовую оплату, исходя из сложности программы: за один час ведения шоу с научными опытами можно заработать 2 500 рублей, за шоу мыльных пузырей — 2 000 рублей. В итоге за месяц аниматор может получить до 100 000 рублей.
Ранее сообщалось, что ящики для писем Деду Морозу появились в Ростове-на-Дону.