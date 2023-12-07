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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

«Квадрат» жилья в новостройках Ростова взлетел в цене до 135,2 тысячи рублей

Стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону обновила исторический максимум

7 декабря 2023, 14:48
Фото: Midjourney
«Квадрат» жилья в новостройках Ростова взлетел в цене до 135,2 тысячи рублей

«Квадрат» жилья в новостройках Ростова взлетел в цене до 135,2 тысячи рублей

В Ростове цены на новостройки побили исторический максимум и достигли 135,3 тысячи рублей за квадрат, об этом сообщил портал DomostroyDon.

В декабре портал Domostroydon обновил аналитику по ценам на новостройки в Ростове-на-Дону. В настоящий момент цены достигли исторического максимума и составили около 135,3 тысячи рублей за квадратный метр.

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В настоящий момент цены достигли исторического максимума и составили около 135,3 тысячи рублей за квадратный метр.В настоящий момент цены достигли исторического максимума и составили около 135,3 тысячи рублей за квадратный метр.
В настоящий момент цены достигли исторического максимума и составили около 135,3 тысячи рублей за квадратный метр.
Фото: dоmоstrоydоn.ru

С октября цены на «квадрат» в новостройках Ростова взлетели сразу на 2,73 тысячи рублей (+2,06%). При этом средний уровень цен в большинстве районов также вырос, например, в Железнодорожном районе «квадрат» поднялся в цене с 115,9 до 125,4 тысячи рублей, в Кировском районе — со 146,3 до 158,46 тысячи рублей, в Октябрьском районе — со 133,7 до 139,2 тысячи рублей, в Пролетарском районе — со 134,6 до 138,4 тысячи рублей. Полные данные о стоимости жилья в новостройках можно проверить по прямой ссылке.

Ранее ростовский урбанист объяснил, почему в городе вскоре некому будет покупать новостройки.

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