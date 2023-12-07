Стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону обновила исторический максимум

С октября цены на «квадрат» в новостройках Ростова взлетели сразу на 2,73 тысячи рублей (+2,06%). При этом средний уровень цен в большинстве районов также вырос, например, в Железнодорожном районе «квадрат» поднялся в цене с 115,9 до 125,4 тысячи рублей, в Кировском районе — со 146,3 до 158,46 тысячи рублей, в Октябрьском районе — со 133,7 до 139,2 тысячи рублей, в Пролетарском районе — со 134,6 до 138,4 тысячи рублей. Полные данные о стоимости жилья в новостройках можно проверить по прямой ссылке.