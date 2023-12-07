Tele2 обеспечила связью 5 тысяч жителей небольших сел и хуторов Ростовской области

«Tele2 продолжает планомерно расширять покрытие сети по всей Ростовской области. Одна из наших приоритетных задач — предоставление широких возможностей как жителям больших городов, где объем потребления трафика непрерывно растет, так и небольших деревень, хуторов и сел, где стабильный доступ к сети имеет огромное социальное значение. Для кого-то это, в первую очередь, получение образования и решение бытовых вопросов. Для других — способ начать свое дело и вывести его на новый уровень, в онлайн-сферу. Повышение качества жизни и обеспечение стабильного уровня комфорта, который быстро становится естественным и привычным, дает жителям малых и отдаленных сел те же возможности, что доступны горожанам».