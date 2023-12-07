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Tele2 обеспечила связью 5 тысяч жителей небольших сел и хуторов Ростовской области

Tele2 обеспечила связью 5 тысяч жителей небольших сел и хуторов Ростовской области

7 декабря 2023, 09:04
Фото: Tele2
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Tele2 обеспечила надежной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей семи удаленных сел и хуторов Ростовской области. Доступ к современным цифровым сервисам получили 5 тысяч человек.

Tele2 продолжает развитие сети на всей территории Ростовской области, уделяя особое внимание небольшим и отдаленным населенным пунктам. В четвертом квартале 2023 года компания обеспечила доступ к качественным услугам связи и современным сервисам пяти тысячам человек.

Устойчивый мобильный интернет стал доступен в хуторе Рожок Неклиновского района, поселке Тимирязевском Азовского района, хуторе Шебалин и селе Тюльпаны Заветинского района, хуторе Присальском Дубовского района, поселке Новопривопривольном Ремонтнеского района, слободе Нижненагольной Миллеровского района. В каждом из семи населенных пунктов, которые получили доступ к сети, проживает от 500 до 1000 человек.

Фото: Tele2

Теперь клиенты Tele2 могут всегда быть на связи в этих локациях, а также пользоваться широким спектром возможностей глобальной сети: учиться и общаться онлайн, подбирать удобные цифровые сервисы, получать государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Tele2 продолжает планомерно расширять покрытие сети по всей Ростовской области. Одна из наших приоритетных задач — предоставление широких возможностей как жителям больших городов, где объем потребления трафика непрерывно растет, так и небольших деревень, хуторов и сел, где стабильный доступ к сети имеет огромное социальное значение. Для кого-то это, в первую очередь, получение образования и решение бытовых вопросов. Для других — способ начать свое дело и вывести его на новый уровень, в онлайн-сферу. Повышение качества жизни и обеспечение стабильного уровня комфорта, который быстро становится естественным и привычным, дает жителям малых и отдаленных сел те же возможности, что доступны горожанам».

Евгений Полуянов, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области:

«В условиях цифровизации большое значение имеет наличие доступа к стабильной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. Особенно важны услуги мобильных операторов для жителей небольших населенных пунктов, удаленных от районных центров. Здесь сотовая инфраструктура обеспечивает современные digital-возможности для каждого человека и позволяет заметно улучшить качество жизни. Сотрудничество с оператором Tele2 направлено на решение стратегических задач и реализацию приоритетных национальных и региональных проектов, которые обеспечивают экономический рост нашей области».

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