«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ

«Из своей практики могу отметить, что многие школы в своих локальных нормативных документах закрепляют за учителями право изымать телефоны у учеников, которые нарушили правила пользования мобильным телефоном. Однако, это противоречит действующему законодательству, так как ограничивает право собственности на имущество — то есть на мобильные телефоны, которые принадлежат учащимся или их родителям», — резюмирует юрист.