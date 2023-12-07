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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ

«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ

7 декабря 2023, 07:48
Фото: Google/Apache-2.0/wiki
«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ

Юрист Габович рассказал, как запрет телефонов скажется на ростовских школьниках

Поправки в закон об образовании, запрещающие школьникам, в том числе и ростовским, во время уроков пользоваться телефоном, приняла Госдума. Далее их рассмотрит Совет Федерации, и, в случае одобрения, после официального опубликования, они вступят в силу, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист разъясняет, что в санитарных правилах, действующих с начала 2021 года, обозначено, что мобильные средства не используются для образовательных целей.

Поправки в Федеральный закон об образовании установят обязанность обучающихся не использовать во время уроков средства подвижной радиотелефонной связи. Исключение составят случаи возникновения угрозы жизни или здоровью учеников, работников организации или иных экстренных случаев.

«Действующее законодательство не запрещает ученикам приходить в школу с телефонами. Ограничение касается их использования во время уроков. Школьники по-прежнему смогут пользоваться телефоном на перемене. Или, например, обратиться к учителю, если в экстренном случае потребуется на уроке позвонить родителям», — уточняет Антон Габович.

Спикер добавляет, что за нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Такие, как замечание, выговор и даже отчисление из школы.

Спикер добавляет, что за нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.Спикер добавляет, что за нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
Спикер добавляет, что за нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
Фото: 1MI
В школах Ростовской области введут запрет на телефоны
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«Из своей практики могу отметить, что многие школы в своих локальных нормативных документах закрепляют за учителями право изымать телефоны у учеников, которые нарушили правила пользования мобильным телефоном. Однако, это противоречит действующему законодательству, так как ограничивает право собственности на имущество — то есть на мобильные телефоны, которые принадлежат учащимся или их родителям», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие важные законы вошли в жизнь ростовчан в декабре 2023 года.

Юрист Габович сообщил о важных законах декабря, которые изменят жизнь в Ростове
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