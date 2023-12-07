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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Участники хакатона на Сахалине разработают проекты в сфере искусственного интеллекта

7 декабря 2023, 09:45
В Южно-Сахалинске с 15 по 17 декабря пройдет хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/23». Мероприятие проводят уже в третий раз при поддержке министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области. Цель проекта — демонстрация навыков и талантов программистов и аналитиков.

Сахалинский хакатон запустили для стимулирования развития цифровых технологий в островном регионе. Участникам предлагают разработать и усовершенствовать проекты в трех основных направлениях — искусственный интеллект, сервисы для приложения «Острова.65» и дополненная реальность. По словам организаторов, такой подход позволит профессионалам IT-индустрии полностью реализовать свой потенциал и применить свои навыки для решения актуальных задач.

«Это мероприятие представляет собой важную платформу для специалистов в области IT, позволяя им совершенствовать свои навыки и работать над реальными задачами. Мы уверены, что результаты хакатона приведут к созданию цифровых услуг и онлайн-сервисов, которые способны преобразовать наш регион к лучшему», — подчеркнул министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

В рамках хакатона командам предоставят круглосуточный доступ в IT-парк в течение 48 часов. Это позволит участникам полностью погрузиться в процесс и сосредоточиться на разработке своих проектов. Помимо возможности принять участие в важном и значимом мероприятии, участников хакатона ждут ценные призы. Общий призовой фонд составляет 900 тысяч рублей. Победителей объявят 17 декабря.

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