В Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В июне 2016 года фигурант на территории ДНР вступил в незаконное вооруженное формирование, так как хотел стать участником боевых действий. Его приняли в состав и организовали для него обучение. Ему показали, как стрелять из оружия, правильно вести себя в бою и пользоваться взрывчаткой.
Его удалось задержать и в отношении него возбудили уголовное дело. Теперь суд поставил точку в этом вопросе, огласив приговор. Согласно принятому решению, представитель экстремистской группировки проведет в колонии 16 лет.
Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.
Ранее в донской столице осудили служившую в террористическом батальоне. Материал на эту тему читайте по ссылке.