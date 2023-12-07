В Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины

В июне 2016 года фигурант на территории ДНР вступил в незаконное вооруженное формирование, так как хотел стать участником боевых действий. Его приняли в состав и организовали для него обучение. Ему показали, как стрелять из оружия, правильно вести себя в бою и пользоваться взрывчаткой.