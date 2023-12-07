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Published Сегодня, 12:02

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В Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины

В Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины

7 декабря 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины
Гражданину Украины, который несколько лет назад вступил в запрещенную группировку, теперь получил длительный срок заключения в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении прокуратуры региона.

В июне 2016 года фигурант на территории ДНР вступил в незаконное вооруженное формирование, так как хотел стать участником боевых действий. Его приняли в состав и организовали для него обучение. Ему показали, как стрелять из оружия, правильно вести себя в бою и пользоваться взрывчаткой.

Его удалось задержать и в отношении него возбудили уголовное дело. Теперь суд поставил точку в этом вопросе, огласив приговор. Согласно принятому решению, представитель экстремистской группировки проведет в колонии 16 лет.

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Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.

Ранее в донской столице осудили служившую в террористическом батальоне. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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