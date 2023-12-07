В Ростове до 6 июня ограничили движение по проспекту Соколова

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
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Updated Сегодня, 10:27
Ограничения на этой улице ввели с 6 декабря, они будут действовать до 6 июня. Речь идет о водителях, которые едут в северном направлении.
По информации Департамента, проезд перекрыт от Варфоломеева до проспекта Соколова, 92. Это связано со строительством здания, но какого именно, не раскрывается.
Ранее стало известно, что в донском регионе на слежку за автолюбителями направят 60 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Напомним, что власти Ростова собираются перекрыть въезд грузовикам на новогодние праздники.