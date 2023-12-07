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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

В Ростове до 6 июня ограничили движение по проспекту Соколова

В Ростове до 6 июня ограничили движение по проспекту Соколова

7 декабря 2023, 10:25
Фото: 1MI
В Ростове до 6 июня ограничили движение по проспекту Соколова
В Ростове-на-Дону с декабря для автолюбителей ввели запреты на передвижение на участке проспекта Соколова, сообщили в Департаменте автодорог.

Ограничения на этой улице ввели с 6 декабря, они будут действовать до 6 июня. Речь идет о водителях, которые едут в северном направлении.

По информации Департамента, проезд перекрыт от Варфоломеева до проспекта Соколова, 92. Это связано со строительством здания, но какого именно, не раскрывается.

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По информации Департамента, проезд перекрыт от Варфоломеева до проспекта Соколова, 92.По информации Департамента, проезд перекрыт от Варфоломеева до проспекта Соколова, 92.
По информации Департамента, проезд перекрыт от Варфоломеева до проспекта Соколова, 92.
Фото: Яндекс.Карты

Ранее стало известно, что в донском регионе на слежку за автолюбителями направят 60 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Напомним, что власти Ростова собираются перекрыть въезд грузовикам на новогодние праздники.

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