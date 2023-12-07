В Ростове назвали топ-5 профессий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Если говорить о Ростове-на-Дону, то неизменно позиции в рейтинге лидеров врачи. Однако сейчас топ-5 высокооплачиваемых профессий выглядит следующим образом: первое место занимают водители с зарплатами от 150 до 200 тысяч рублей, второе место занимает стоматолог-терапевт с зарплатой от 150 тысяч рублей, третью строчку рейтинга замкнули менеджеры по продажам, получающие от 112 тысяч рублей в месяц.