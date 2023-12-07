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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

От водителя до врача: ростовчанам рассказали, кто получает зарплату от 100 тыс рублей

В Ростове назвали топ-5 профессий с зарплатой от 100 тысяч рублей

7 декабря 2023, 14:15
Фото: Midjourney
От водителя до врача: ростовчанам рассказали, кто получает зарплату от 100 тыс рублей
В Ростове назвали топ-5 высокооплачиваемых профессий декабря, информацией поделился сервис трудоустройства Superjob.

Сервис по поиску работы проанализировал 158 тысяч вакансий в нескольких городах-миллионниках, чтобы выяснить, какие профессии приносят россиянам шестизначные зарплаты в декабре.

Если говорить о Ростове-на-Дону, то неизменно позиции в рейтинге лидеров врачи. Однако сейчас топ-5 высокооплачиваемых профессий выглядит следующим образом: первое место занимают водители с зарплатами от 150 до 200 тысяч рублей, второе место занимает стоматолог-терапевт с зарплатой от 150 тысяч рублей, третью строчку рейтинга замкнули менеджеры по продажам, получающие от 112 тысяч рублей в месяц.

В Ростовской области обнаружили 143 человека с зарплатой больше миллиона рублей
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Пятерку лидеров замыкают заведующий художественно-постановочной частью театра и врач анестезиолог-реаниматолог с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц.Пятерку лидеров замыкают заведующий художественно-постановочной частью театра и врач анестезиолог-реаниматолог с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц.
Пятерку лидеров замыкают заведующий художественно-постановочной частью театра и врач анестезиолог-реаниматолог с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц.
Фото: Pxhere

Пятерку лидеров замыкают заведующий художественно-постановочной частью театра и врач анестезиолог-реаниматолог с зарплатами от 100 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее в Ростовской области обнаружили 143 человека, получающих зарплату от одного миллиона рублей в месяц.

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