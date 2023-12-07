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В Ростове сорвали сроки благоустройства кладбища, где похоронены бойцы СВО

В Ростове объяснили срыв сроков благоустройства кладбища, где похоронены бойцы СВО

7 декабря 2023, 05:15
Фото: 1MI

В Ростове сорвали сроки благоустройства кладбища, где похоронены бойцы СВО

В Ростове-на-Дону подрядчик не успел вовремя завершить благоустройство территории Аллеи Героев, сообщил 161.ру директор «Службы городских кладбищ» Антон Маненков.

Он рассказал изданию, что два раза сорвались закупки для благоустройства могил на Северном и на Ростовском кладбищах. Дело в том, что никто не подал заявку на участие.

«Контракты заключили с компанией „Лимерт“ только 8 сентября. Она должна была завершить благоустройство к 30 ноября, но не успела в эти сроки», — объяснил Маненков.

В Ростове снова сорвали сроки запуска движения по улице 2-й Краснодарской
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Он добавил, что подрядчику направили претензии. Одной из причин срыва сроков стала неблагоприятная погода, теперь все работы должны завершиться до конца декабря.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало. Напомним, что на Аллее Героев похоронены бойцы СВО.

Ранее в Ростове снова сорвали сроки запуска движения по улице 2-й Краснодарской.

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