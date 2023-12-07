В Ростове объяснили срыв сроков благоустройства кладбища, где похоронены бойцы СВО

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Он рассказал изданию, что два раза сорвались закупки для благоустройства могил на Северном и на Ростовском кладбищах. Дело в том, что никто не подал заявку на участие.
«Контракты заключили с компанией „Лимерт“ только 8 сентября. Она должна была завершить благоустройство к 30 ноября, но не успела в эти сроки», — объяснил Маненков.
Он добавил, что подрядчику направили претензии. Одной из причин срыва сроков стала неблагоприятная погода, теперь все работы должны завершиться до конца декабря.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало. Напомним, что на Аллее Героев похоронены бойцы СВО.
Ранее в Ростове снова сорвали сроки запуска движения по улице 2-й Краснодарской.