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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на курицу и «молочку»

В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на курицу и «молочку»

7 декабря 2023, 18:04
Фото: 1MI
В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на курицу и «молочку»
В Ростове оказались самые дорогие в регионе курятина, молочная продукция и сыры, об этом сообщили в отчете Ростовстата.

В четверг, 7 декабря, Ростовстат опубликовал отчет о средних ценах на товары и платные услуги в городах Ростовской области.

Согласно данным отчета, в Ростове оказались самые высокие в регионе цены на мясо курицы, молочную продукцию, сыры, а также чай, соль и хлеб.

Так стоимость мяса курицы в первую неделю декабря зафиксировалась на отметке 231,6 рубля за килограмм, хотя средние по региону цены на 5,2 рубля меньше. Килограмм маргарина обойдется ростовчанам в 254,76 рубля при средней цене 238,2 рубля, сметана стоит 295,64 рубля за килограмм, что на девять рублей больше средней по региону цены. Кроме того, творог в Ростове стоит 407,23 рубля за килограмм, хотя в остальных городах цены колеблются от 376 до 402,8 рубля за килограмм.

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Разница в цене сыров оказалась еще больше, если для жителей других городов сыр можно приобрести за 683-707,6 рубля за килограмм, то в Ростове стоимость сыра в среднем составляет 738,25 рубля.

Ранее стало известно, как рост цен на продукты повлиял на рынок общепита в Ростовской области.

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