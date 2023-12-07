В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на курицу и «молочку»

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В четверг, 7 декабря, Ростовстат опубликовал отчет о средних ценах на товары и платные услуги в городах Ростовской области.
Согласно данным отчета, в Ростове оказались самые высокие в регионе цены на мясо курицы, молочную продукцию, сыры, а также чай, соль и хлеб.
Так стоимость мяса курицы в первую неделю декабря зафиксировалась на отметке 231,6 рубля за килограмм, хотя средние по региону цены на 5,2 рубля меньше. Килограмм маргарина обойдется ростовчанам в 254,76 рубля при средней цене 238,2 рубля, сметана стоит 295,64 рубля за килограмм, что на девять рублей больше средней по региону цены. Кроме того, творог в Ростове стоит 407,23 рубля за килограмм, хотя в остальных городах цены колеблются от 376 до 402,8 рубля за килограмм.
Разница в цене сыров оказалась еще больше, если для жителей других городов сыр можно приобрести за 683-707,6 рубля за килограмм, то в Ростове стоимость сыра в среднем составляет 738,25 рубля.
Ранее стало известно, как рост цен на продукты повлиял на рынок общепита в Ростовской области.