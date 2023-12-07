В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на курицу и «молочку»

Так стоимость мяса курицы в первую неделю декабря зафиксировалась на отметке 231,6 рубля за килограмм, хотя средние по региону цены на 5,2 рубля меньше. Килограмм маргарина обойдется ростовчанам в 254,76 рубля при средней цене 238,2 рубля, сметана стоит 295,64 рубля за килограмм, что на девять рублей больше средней по региону цены. Кроме того, творог в Ростове стоит 407,23 рубля за килограмм, хотя в остальных городах цены колеблются от 376 до 402,8 рубля за килограмм.