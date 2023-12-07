В Ростове второй раз за месяц загорелся доходный дом Парамоновых

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В четверг, 7 декабря, около 16.20 мск появились сообщения о задымлении в районе улицы Социалистической, 128, где находится доходный дом купцов Парамоновых. Само здание, построенное в 1900-м году, признали аварийным и расселили, а совсем недавно его смог выкупить инвестор за 66 миллионов рублей.
В МЧС сообщили, что причиной задымления стал пожар на территории здания. В доме загорелся мусор на площади 20 квадратных метров. Локализовать очаг возгорания удалось через 20 минут, к работам привлекли три единицы спецтехники и 15 пожарных. Огонь полностью потушили к 17.22 мск.
Напомним, это не первый пожар в старинном здании, месяц назад, 9 ноября, огонь охватил 600 квадратных метров здания. Пожар 7 декабря стал четвертым в доме купцов Парамоновых с начала 2023 года.