В Ростове второй раз за месяц загорелся доходный дом Парамоновых

В четверг, 7 декабря, около 16.20 мск появились сообщения о задымлении в районе улицы Социалистической, 128, где находится доходный дом купцов Парамоновых. Само здание, построенное в 1900-м году, признали аварийным и расселили, а совсем недавно его смог выкупить инвестор за 66 миллионов рублей.