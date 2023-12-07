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Posted 7 декабря 2023, 07:10

Published 7 декабря 2023, 07:10

Modified 7 декабря 2023, 07:12

Updated 7 декабря 2023, 07:12

В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина

В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина

7 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI. В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина

Замглавы УМВД по Ростовской области стала Юлия Одноралова

Заместителем главы УМВД по Ростовской области, начальником Главного следственного управления стала Юлия Одноралова, рассказали в полиции.

Она родилась в донской столице в 1982 году и окончила юридический институт МВД, после чего отучилась в строительном вузе. А в этом году она прошла еще одно обучение, это была переподготовка в филиале Академии УМВД России.

С 2003 года Одноралова устроилась на работу в ОВД, а через два года стала следователем. С 2012 по 2013 года работала в должности замначальника следственного управления.

Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети
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Добавим, что у нового руководителя есть несколько наград.

По информации СМИ, главное следственное управление ГУ МВД по региону впервые возглавила женщина

Ранее глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого губернатор Ростовской области порекомендовал уволить Галицкого.

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