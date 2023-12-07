В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Она родилась в донской столице в 1982 году и окончила юридический институт МВД, после чего отучилась в строительном вузе. А в этом году она прошла еще одно обучение, это была переподготовка в филиале Академии УМВД России.
С 2003 года Одноралова устроилась на работу в ОВД, а через два года стала следователем. С 2012 по 2013 года работала в должности замначальника следственного управления.
Добавим, что у нового руководителя есть несколько наград.
По информации СМИ, главное следственное управление ГУ МВД по региону впервые возглавила женщина
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