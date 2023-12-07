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В Ростовской области поезд насмерть сбил мать двоих детей по пути на работу

В Ростовской области поезд насмерть сбил мать двоих детей

7 декабря 2023, 11:59
Фото: 1MI
В Ростовской области поезд насмерть сбил мать двоих детей по пути на работу
В Ростовской области под колесами поезда погибла 46-летняя мать двоих детей, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В четверг, 7 декабря, управление полиции на транспорте объявило, что в Ростовской области выясняют обстоятельства гибели женщины на железной дороге.

Согласно данным полиции, в дежурную часть Лиховского линейного отдела полиции на транспорте поступил сигнал о гибели человека на железнодорожном перегоне «Лихая–Каменская». Женщина попала под колеса пассажирского поезда и получила травмы, несовместимые с жизнью. К месту трагедии немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

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По данным газеты «ПИК», погибшей является 46-летняя мать двоих детей из Каменска-Шахтинска, женщина якобы шла на работу. В полиции назвали предварительной причиной трагедии нарушение правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

Дончанам напоминают, что при приближении к железной дороге им необходимо отказаться от использования гаджетов, снять наушники и внимательно смотреть по сторонам, чтобы увидеть и услышать приближающуюся опасность. Также рекомендуется переходить дорогу строго в установленных местах — по оборудованным переходам.

Ранее в Ростовской области поезд протаранил автомобиль.

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