В Ростовской области поезд насмерть сбил мать двоих детей

Дончанам напоминают, что при приближении к железной дороге им необходимо отказаться от использования гаджетов, снять наушники и внимательно смотреть по сторонам, чтобы увидеть и услышать приближающуюся опасность. Также рекомендуется переходить дорогу строго в установленных местах — по оборудованным переходам.