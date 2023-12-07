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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Ростовской области техосмотр автомобилей станет дороже почти на 12%

В Ростовской области техосмотр автомобилей станет дороже более чем на 10%

7 декабря 2023, 16:30
Фото: 1MI
В Ростовской области техосмотр автомобилей станет дороже почти на 12%
В Ростовской области цены на техосмотр автомобилей планируют увеличить более чем на 10%, постановление с соответствующими изменениями подписал губернатор региона Василий Голубев.

В четверг, 6 декабря, портал «Южная служба новостей» объявил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о повышении цен на технический осмотр легковых авто. Согласно тексту документа, прирост цены составит примерно 11,9%(109 рублей в денежном эквиваленте), благодаря чему стоимость вырастет с 913 до 1022 рублей.

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Кроме легкового транспорта рост цен на техосмотр затронет и маршрутки. Теперь транспорту весом менее пяти тонн придется платить 1,75 тысячи рублей (+187 рублей), а маршруткам весом более пяти тонн техосмотр обойдется дороже 2,1 тысячи рубля (+225 рублей к ценам 2023 года). Дороже всего станет техосмотр для транспорта, занятого перевозкой опасных грузов, тариф установили на отметке около 2,85 тысячи рублей.

«За последние десять лет стоимость техосмотра в регионе выросла почти в три раза, начиная с 372 рублей в 2013 году», — уточняет издание.

Изменения должны вступить в силу в 2024 году.

Напомним, в прошлом году в значительной части регионов стоимость техосмотра взлетела сразу на 50%.

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