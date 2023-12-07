В Ростовской области техосмотр автомобилей станет дороже более чем на 10%

Кроме легкового транспорта рост цен на техосмотр затронет и маршрутки. Теперь транспорту весом менее пяти тонн придется платить 1,75 тысячи рублей (+187 рублей), а маршруткам весом более пяти тонн техосмотр обойдется дороже 2,1 тысячи рубля (+225 рублей к ценам 2023 года). Дороже всего станет техосмотр для транспорта, занятого перевозкой опасных грузов, тариф установили на отметке около 2,85 тысячи рублей.