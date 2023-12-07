В Ростовской области техосмотр автомобилей станет дороже более чем на 10%

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В четверг, 6 декабря, портал «Южная служба новостей» объявил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о повышении цен на технический осмотр легковых авто. Согласно тексту документа, прирост цены составит примерно 11,9%(109 рублей в денежном эквиваленте), благодаря чему стоимость вырастет с 913 до 1022 рублей.
Кроме легкового транспорта рост цен на техосмотр затронет и маршрутки. Теперь транспорту весом менее пяти тонн придется платить 1,75 тысячи рублей (+187 рублей), а маршруткам весом более пяти тонн техосмотр обойдется дороже 2,1 тысячи рубля (+225 рублей к ценам 2023 года). Дороже всего станет техосмотр для транспорта, занятого перевозкой опасных грузов, тариф установили на отметке около 2,85 тысячи рублей.
«За последние десять лет стоимость техосмотра в регионе выросла почти в три раза, начиная с 372 рублей в 2013 году», — уточняет издание.
Изменения должны вступить в силу в 2024 году.
Напомним, в прошлом году в значительной части регионов стоимость техосмотра взлетела сразу на 50%.