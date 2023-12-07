rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Ростовской области увеличат расходы на питание школьников

В Ростовской области увеличат расходы на питание школьников

7 декабря 2023, 09:52
Фото: 1MI
В Ростовской области увеличат расходы на питание школьников
В Новочеркасске депутаты поддержали инициативу увеличить финансирование на питание детей в школах, сообщили в городской Думе.
Сюжет
Санкции

Поступило предложение на 23% увеличить сумму на питание школьников. Речь идет о том, чтобы до 73 рублей поднять затраты на одного учащегося, имеющего льготы и до 150 рублей на детей-инвалидов. Депутаты положительно отнеслись к этому предложению.

«Эти суммы необходимо повышать, так как направляемые средства достаточно малы для организации полезных и вкусных обедов и завтраков», — говорится в публикации.

Чем кормят детей в школах Ростовской области и сколько стоит питание
Узнать подробнее

Кроме того, обсудили темы школьных столовых и того, что дети отказываются от еды. Причиной назвали заложенные дома пищевые привычки.

Читайте также о том, что происходит с общепитом Ростовской области после ковида и санкций.

Читайте также:
Чем кормят детей в школах Ростовской области и сколько стоит питаниеВыбирать школьное питание и формуДиетолог рекомендует заменить ингредиенты в окрошке для более здорового питания
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ковид#Санкции#Льготы#Новочеркасск#Общепит#Последние новости Ростова на сегодня#Еда#Финансирование#Городская Дума
Подпишитесь
«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ
Сегодня, 07:48
Автомобиль раздавило фурами: огромная пробка парализовала М-4 под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 07:36
В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина
Сегодня, 07:10
Детский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:56
Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной
Сегодня, 08:24
Эксперты оценили осенние кинопредпочтения жителей Ростовской области
Сегодня, 08:51