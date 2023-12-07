В Ростовской области увеличат расходы на питание школьников

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Поступило предложение на 23% увеличить сумму на питание школьников. Речь идет о том, чтобы до 73 рублей поднять затраты на одного учащегося, имеющего льготы и до 150 рублей на детей-инвалидов. Депутаты положительно отнеслись к этому предложению.
«Эти суммы необходимо повышать, так как направляемые средства достаточно малы для организации полезных и вкусных обедов и завтраков», — говорится в публикации.
Кроме того, обсудили темы школьных столовых и того, что дети отказываются от еды. Причиной назвали заложенные дома пищевые привычки.
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