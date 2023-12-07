В Ростовской области увеличат расходы на питание школьников

Поступило предложение на 23% увеличить сумму на питание школьников. Речь идет о том, чтобы до 73 рублей поднять затраты на одного учащегося, имеющего льготы и до 150 рублей на детей-инвалидов. Депутаты положительно отнеслись к этому предложению.