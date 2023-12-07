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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Ростовскую область прибыли автомобили для доставки в зону СВО

В Ростовскую область прибыли автомобили для доставки в зону СВО

7 декабря 2023, 16:01
Фото: Midjourney
В Ростовскую область прибыли автомобили для доставки в зону СВО
Минпромторг России поставит в зону СВО более 1,5 тысячи внедорожников, более 500 автомобилей уже доставили в Ростовскую область, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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СВО

В четверг, 6 декабря, стало известно, что глава Минпромторга России Денис Мантуров передал партию внедорожников УАЗ «Патриот» в зону СВО.

Ведомство стало инициатором поставки более 1,5 тысячи внедорожников, которые будут использовать в зоне СВО, к настоящему моменту более 500 автомобилей прибыли в Ростовскую область для последующего распределения между ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями.

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По словам представителей Минпромторга, всю технику выпустили менее, чем за два месяца, внедорожники планируют использовать для выездов срочных медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц.

Ранее участники СВО получили квадрокоптеры и маскировочные сети.

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