В Ростовскую область прибыли автомобили для доставки в зону СВО

Ведомство стало инициатором поставки более 1,5 тысячи внедорожников, которые будут использовать в зоне СВО, к настоящему моменту более 500 автомобилей прибыли в Ростовскую область для последующего распределения между ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями.