В Ростовскую область прибыли автомобили для доставки в зону СВО

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В четверг, 6 декабря, стало известно, что глава Минпромторга России Денис Мантуров передал партию внедорожников УАЗ «Патриот» в зону СВО.
Ведомство стало инициатором поставки более 1,5 тысячи внедорожников, которые будут использовать в зоне СВО, к настоящему моменту более 500 автомобилей прибыли в Ростовскую область для последующего распределения между ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями.
По словам представителей Минпромторга, всю технику выпустили менее, чем за два месяца, внедорожники планируют использовать для выездов срочных медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц.
Ранее участники СВО получили квадрокоптеры и маскировочные сети.