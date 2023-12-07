Власти Ростовской области отказались от массовых мероприятий на Новый год

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Published Сегодня, 06:40
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Во время праздников усилят меры безопасности, к этому привлекут правоохранителей, казаков, дружинников и представителей администраций. Это касается новогодних и рождественских праздников.
«На территории региона в соответствии с указом губернатора с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года действует временное ограничение на использование пиротехники», — напомнили местным жителям.
Ранее стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.
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