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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

В Ростовской области не будет массовых гуляний на Новый год

Власти Ростовской области отказались от массовых мероприятий на Новый год

7 декабря 2023, 06:40
Фото: Midjourney
В Ростовской области не будет массовых гуляний на Новый год
В Ростовской области в этом году состоятся локальные праздничные мероприятия в честь Нового года в муниципалитетах, сообщили корреспонденту RostovGazeta в правительстве региона.

Во время праздников усилят меры безопасности, к этому привлекут правоохранителей, казаков, дружинников и представителей администраций. Это касается новогодних и рождественских праздников.

«На территории региона в соответствии с указом губернатора с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года действует временное ограничение на использование пиротехники», — напомнили местным жителям.

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