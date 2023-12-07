Власти в Ростове-на-Дону назвали причины вырубки деревьев в парке Чуковского

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Напомним, что местные жители в среду, 6 декабря, заметили вырубку дервьев на территории парка, куда пригнали для этого автокран. Многих это начало волновать и они захотели узнать причины уничтожения растений.
Теперь появилась информация, что работы являются плановыми.
«Снос и обрезка сухостойных и аварийных зеленых насаждений в парке выполняются на основании разрешительной документации. Работы выполняют специалисты подрядной организации», — прокомментировала Петрова.
На месте побывал корреспондент RostovGazeta, которому рабочие сказали, что всего предстоит вырубить более 100 деревьев. Но официальной информации об этом не было.