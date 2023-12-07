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Власти в Ростове-на-Дону назвали причины вырубки деревьев в парке Чуковского

Власти в Ростове-на-Дону назвали причины вырубки деревьев в парке Чуковского

7 декабря 2023, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в парке имени Корнея Чуковского проводился снос аварийных деревьев, сообщила в соцсетях пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Напомним, что местные жители в среду, 6 декабря, заметили вырубку дервьев на территории парка, куда пригнали для этого автокран. Многих это начало волновать и они захотели узнать причины уничтожения растений.

Теперь появилась информация, что работы являются плановыми.

Рабочие намерены уничтожить более 100 деревьев в парке Чуковского в Ростове
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«Снос и обрезка сухостойных и аварийных зеленых насаждений в парке выполняются на основании разрешительной документации. Работы выполняют специалисты подрядной организации», — прокомментировала Петрова.

На месте побывал корреспондент RostovGazeta, которому рабочие сказали, что всего предстоит вырубить более 100 деревьев. Но официальной информации об этом не было.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Деревья#Снос#Аварийные деревья#Специалисты#Вырубка
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