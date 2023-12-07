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Published Сегодня, 09:40

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Врач рассказал, какие симптомы гонконгского гриппа должны насторожить ростовчан

Врач рассказал, какие симптомы гонконгского гриппа должны насторожить ростовчан

7 декабря 2023, 09:40
Фото: pxhere.com
Врач рассказал, какие симптомы гонконгского гриппа должны насторожить ростовчан
Гонконгский грипп развивается очень быстро. Вроде бы только что человек был здоров, но буквально за полчаса может подняться высокая температура, сопровождающаяся дикой головной болью, болью в мышцах и слабостью, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Ростовской области семь человек заболели гонконгским гриппом.

По словам медиков одной из поликлиник Ростова, главная особенность гонконгского гриппа заключается в стремительном появлении симптомов болезни. Доктора разъясняют, что при повышении температуры нарастает интоксикация. Человека лихорадит, может появиться тошнота и однократно даже рвота. Не исключена заложенность носа, боль в горле и сухой кашель.

«В таком состоянии человек может находиться в течение недели и даже больше», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Семь человек в Ростовской области заболели гонконгским грипом
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Доктора разъясняют, что из-за тяжелого течения болезни, осложнения при гонконгском гриппе встречаются чаще. Протекают они тяжелее. Высока вероятность, что при ослаблении иммунитета после гриппа может развиться синусит, бронхит и даже пневмония.

Высока вероятность, что при ослаблении иммунитета после гриппа может развиться синусит, бронхит и даже пневмония.Высока вероятность, что при ослаблении иммунитета после гриппа может развиться синусит, бронхит и даже пневмония.
Высока вероятность, что при ослаблении иммунитета после гриппа может развиться синусит, бронхит и даже пневмония.
Фото: 1MI

«Есть такой медицинский термин, как вторая волна температуры. Если после болезни температура снизилась, а потом опять поднялась, это очень плохой симптом. Он свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции», — объясняет врач.

Доктора рекомендуют не ждать, когда болезнь пройдет самостоятельно. При появлении симптомов — обращаться в поликлинику.

«Никуда ходить не надо, достаточно позвонить. Приедут сотрудники поликлиники, установят диагноз и назначат лечение», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, как защититься от гонконгского гриппа в Ростове.

Носить маску: в поликлинике Ростова рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом
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