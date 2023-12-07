Врач рассказал, какие симптомы гонконгского гриппа должны насторожить ростовчан

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Напомним, что в Ростовской области семь человек заболели гонконгским гриппом.
По словам медиков одной из поликлиник Ростова, главная особенность гонконгского гриппа заключается в стремительном появлении симптомов болезни. Доктора разъясняют, что при повышении температуры нарастает интоксикация. Человека лихорадит, может появиться тошнота и однократно даже рвота. Не исключена заложенность носа, боль в горле и сухой кашель.
«В таком состоянии человек может находиться в течение недели и даже больше», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктора разъясняют, что из-за тяжелого течения болезни, осложнения при гонконгском гриппе встречаются чаще. Протекают они тяжелее. Высока вероятность, что при ослаблении иммунитета после гриппа может развиться синусит, бронхит и даже пневмония.
«Есть такой медицинский термин, как вторая волна температуры. Если после болезни температура снизилась, а потом опять поднялась, это очень плохой симптом. Он свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции», — объясняет врач.
Доктора рекомендуют не ждать, когда болезнь пройдет самостоятельно. При появлении симптомов — обращаться в поликлинику.
«Никуда ходить не надо, достаточно позвонить. Приедут сотрудники поликлиники, установят диагноз и назначат лечение», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta выясняла, как защититься от гонконгского гриппа в Ростове.