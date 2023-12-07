Врач рассказал, какие симптомы гонконгского гриппа должны насторожить ростовчан

Гонконгский грипп развивается очень быстро. Вроде бы только что человек был здоров, но буквально за полчаса может подняться высокая температура, сопровождающаяся дикой головной болью, болью в мышцах и слабостью, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

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