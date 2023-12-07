rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области

Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области

7 декабря 2023, 11:47
Фото: Midjourney
Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области
В Ростовской области жители обратились к президенту Владимиру Путину, чтобы добиться ремонта дорог в их населенном пункте, об этом сообщили на Первом канале.

В четверг, 14 декабря, в 12.00 мск пройдет эфир «Итоги года с Владимиром Путиным», сейчас специалисты собирают проблемные вопросы от населения. Среди тем, которые будут обсуждать во время выступления президента, назвали состояние дорог, газификацию населенных пунктов, проблемы ЖКХ и даже вопросы от семей участников СВО.

«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда
Узнать подробнее

Поступил вопрос и от жителей Ростовской области. Дончане утверждают, что их администрация игнорирует обращения уже 20 лет и полностью бездействует, игнорируя необходимость строительства дороги к населенному пункту. Местный житель снял на камеру бездорожье, укатанное колесами, ведущее к поселку. По холмам из влажной грязи накатана колея, однако совсем непонятно, как по ней могут двигаться какие-либо автомобили, кроме тракторов и внедорожников.

Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области
Видео: 1тв.ру

«Помогите нам сделать дорогу, потому что администрация у нас вообще ничего не делает около 20 лет. Они даже не приезжают к нам сюда, детки ходят по грязи. Зимой тут даже на машине не проехать», — обратился к Владимиру Путину местный житель.

Ранее в Ростове выделили 10 миллионов рублей на ремонт ям на дорогах.

Читайте также:
На дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюденияПроект канатной дороги через реку Дон в Ростове будут дорабатыватьВ Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#ЖКХ#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Владимир Путин#Проблемы#Состояние дорог в Ростовской области#Администрация#Грязь#Газификация#Происшествия#Бездорожье
Подпишитесь
«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ
Сегодня, 07:48
Автомобиль раздавило фурами: огромная пробка парализовала М-4 под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 07:36
В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина
Сегодня, 07:10
Детский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:56
Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной
Сегодня, 08:24
Эксперты оценили осенние кинопредпочтения жителей Ростовской области
Сегодня, 08:51