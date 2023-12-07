Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В четверг, 14 декабря, в 12.00 мск пройдет эфир «Итоги года с Владимиром Путиным», сейчас специалисты собирают проблемные вопросы от населения. Среди тем, которые будут обсуждать во время выступления президента, назвали состояние дорог, газификацию населенных пунктов, проблемы ЖКХ и даже вопросы от семей участников СВО.
Поступил вопрос и от жителей Ростовской области. Дончане утверждают, что их администрация игнорирует обращения уже 20 лет и полностью бездействует, игнорируя необходимость строительства дороги к населенному пункту. Местный житель снял на камеру бездорожье, укатанное колесами, ведущее к поселку. По холмам из влажной грязи накатана колея, однако совсем непонятно, как по ней могут двигаться какие-либо автомобили, кроме тракторов и внедорожников.
«Помогите нам сделать дорогу, потому что администрация у нас вообще ничего не делает около 20 лет. Они даже не приезжают к нам сюда, детки ходят по грязи. Зимой тут даже на машине не проехать», — обратился к Владимиру Путину местный житель.
Ранее в Ростове выделили 10 миллионов рублей на ремонт ям на дорогах.