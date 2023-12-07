Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области

Поступил вопрос и от жителей Ростовской области. Дончане утверждают, что их администрация игнорирует обращения уже 20 лет и полностью бездействует, игнорируя необходимость строительства дороги к населенному пункту. Местный житель снял на камеру бездорожье, укатанное колесами, ведущее к поселку. По холмам из влажной грязи накатана колея, однако совсем непонятно, как по ней могут двигаться какие-либо автомобили, кроме тракторов и внедорожников.