Жители Ростова-на-Дону потратили на модульные туалеты больше полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В городе Ростов-на-Дону за прошедший год жители потратили около полумиллиона рублей на модульные туалеты.
Напомним, что десять модульных туалетов стоимостью 2,9 миллиона рублей каждый установили в 2021 году. Стоимость посещения составляет 20 рублей. Таким образом, по данным издания, каждый месяц эти туалеты приносили городскому бюджету примерно 5 470 рублей. А всего за 2023 год город заработал на туалетах 547 тысяч рублей.
При этом пользоваться модульными туалетами жители и гости города стали чаще, в 2022 году в городской бюджет с них поступило 377 тысяч рублей.
Летом 2023 года модульные туалеты переставили на новые места с учетом оживленности улиц.