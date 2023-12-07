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Published Сегодня, 14:57

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Жители Ростова-на-Дону потратили на модульные туалеты больше полумиллиона рублей

Жители Ростова-на-Дону потратили на модульные туалеты больше полумиллиона рублей

7 декабря 2023, 14:57
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону потратили на модульные туалеты больше полумиллиона рублей

В Ростове собрали больше полумиллиона рублей на модульных туалетах

Каждый из 10 модульных туалетов, установленных в Ростове-на-Дону, приносит в среднем 5470 рублей в бюджет города, пишет издание Ro.Тоday со ссылкой на городские власти.

В городе Ростов-на-Дону за прошедший год жители потратили около полумиллиона рублей на модульные туалеты.

Напомним, что десять модульных туалетов стоимостью 2,9 миллиона рублей каждый установили в 2021 году. Стоимость посещения составляет 20 рублей. Таким образом, по данным издания, каждый месяц эти туалеты приносили городскому бюджету примерно 5 470 рублей. А всего за 2023 год город заработал на туалетах 547 тысяч рублей.

При этом пользоваться модульными туалетами жители и гости города стали чаще, в 2022 году в городской бюджет с них поступило 377 тысяч рублей.

Летом 2023 года модульные туалеты переставили на новые места с учетом оживленности улиц.

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