Жители Ростова-на-Дону потратили на модульные туалеты больше полумиллиона рублей

Напомним, что десять модульных туалетов стоимостью 2,9 миллиона рублей каждый установили в 2021 году. Стоимость посещения составляет 20 рублей. Таким образом, по данным издания, каждый месяц эти туалеты приносили городскому бюджету примерно 5 470 рублей. А всего за 2023 год город заработал на туалетах 547 тысяч рублей.