АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 8,5 млн рублей Ростовскому сельхозпредприятию

Во время движения водитель самоходного опрыскивателя не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание сельскохозяйственной техники. Вследствие ДТП спецтехника, застрахованная в АО СК «РСХБ-Страхование» от пожаров, взрывов, ДТП, хищения, противоправных действий третьих лиц и других рисков, получила значительные повреждения.