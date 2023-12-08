АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 8,5 млн рублей Ростовскому сельхозпредприятию

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Во время движения водитель самоходного опрыскивателя не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание сельскохозяйственной техники. Вследствие ДТП спецтехника, застрахованная в АО СК «РСХБ-Страхование» от пожаров, взрывов, ДТП, хищения, противоправных действий третьих лиц и других рисков, получила значительные повреждения.
По итогам рассмотрения страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило 8,5 млн рублей. Страховая компенсация помогла избежать длительного простоя и серьезных расходов на восстановление техники.