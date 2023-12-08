Без синтетических шапок: выяснилось, как уберечь здоровье в период аномальных морозов

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Специалисты прогнозируют аномальные морозы в Москве. Метеорологи говорят, что температура будет на 7-10 градусов ниже обычной. Заведующий терапевтическим отделением клиники «МАММА» Роман Вайсман рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как холод влияет на организм и как защитить свое здоровье в такие дни.
Холод может быть опасен. Нужно быть осторожными, особенно во время сильных морозов. Врач предупреждает, что при низких температурах можно получить обморожение конечностей, пальцев рук и ног. Также можно отморозить уши и нос. Это может вызвать временную потерю чувствительности, кожный зуд и неподвижность.
Чтобы избежать неприятностей, нужно соблюдать несколько правил. В холодное время года нужно одеваться тепло. Выбирайте одежду и обувь из теплых натуральных материалов, а не синтетических. На ноги надевайте теплую обувь с натуральным мехом и шерстяные носки. На руки лучше надевать варежки, а не перчатки, так как они обогревают руки равномерно.
Шапка должна быть шерстяная или кожаная с натуральным мехом. Лучше не носить тонкие синтетические шапки. Если вы долго находитесь на улице, смажьте уши, щеки и кончик носа детским или жирным кремом, чтобы не испарялась влага.
Не забывайте про шарф. Он особенно важен для детей. Поднимите его до носа, чтобы ваш ребенок не дышал холодным воздухом.