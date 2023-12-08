rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Без синтетических шапок: выяснилось, как уберечь здоровье в период аномальных морозов

Без синтетических шапок: выяснилось, как уберечь здоровье в период аномальных морозов

8 декабря 2023, 12:03
Фото: Midjourney
В условиях аномальных морозов нужно быть осторожным и соблюдать рекомендации врача: выбирать теплую одежду из натуральных материалов, надевать шапку и шарф, смазывать открытые участки кожи детским или жирным кремом, а также носить варежки вместо перчаток на руках.

Специалисты прогнозируют аномальные морозы в Москве. Метеорологи говорят, что температура будет на 7-10 градусов ниже обычной. Заведующий терапевтическим отделением клиники «МАММА» Роман Вайсман рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как холод влияет на организм и как защитить свое здоровье в такие дни.

Холод может быть опасен. Нужно быть осторожными, особенно во время сильных морозов. Врач предупреждает, что при низких температурах можно получить обморожение конечностей, пальцев рук и ног. Также можно отморозить уши и нос. Это может вызвать временную потерю чувствительности, кожный зуд и неподвижность.

Чтобы избежать неприятностей, нужно соблюдать несколько правил. В холодное время года нужно одеваться тепло. Выбирайте одежду и обувь из теплых натуральных материалов, а не синтетических. На ноги надевайте теплую обувь с натуральным мехом и шерстяные носки. На руки лучше надевать варежки, а не перчатки, так как они обогревают руки равномерно.

Шапка должна быть шерстяная или кожаная с натуральным мехом. Лучше не носить тонкие синтетические шапки. Если вы долго находитесь на улице, смажьте уши, щеки и кончик носа детским или жирным кремом, чтобы не испарялась влага.

Не забывайте про шарф. Он особенно важен для детей. Поднимите его до носа, чтобы ваш ребенок не дышал холодным воздухом.

Подпишитесь
Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году
Сегодня, 09:08
Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области
Сегодня, 08:55
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Сегодня, 08:23
Выжил в бою, погиб под машиной: в Ростове насмерть сбили раненого на СВО бойца
Сегодня, 07:17
Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области
5 декабря, 10:02
Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей
Сегодня, 07:06