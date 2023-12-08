Без синтетических шапок: выяснилось, как уберечь здоровье в период аномальных морозов

Чтобы избежать неприятностей, нужно соблюдать несколько правил. В холодное время года нужно одеваться тепло. Выбирайте одежду и обувь из теплых натуральных материалов, а не синтетических. На ноги надевайте теплую обувь с натуральным мехом и шерстяные носки. На руки лучше надевать варежки, а не перчатки, так как они обогревают руки равномерно.