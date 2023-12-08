Депутат Оськина рассказала, почему школьники отравились в Волгодонске

«Сейчас в этой школе учатся внуки моих одноклассников. Я хорошо знаю, как изменилось там питание. Мои одноклассники еще несколько лет назад стали жаловаться на то, что котлеты детям дают такие, которые липнут к зубам, когда их откусываешь. Много вопросов и кисломолочной продукции. Помню, родители рассказывали, как дети открывали йогурт, а под крышечкой видели зеленые пятна. Это же явно говорит о не первой свежести», — отмечает собеседница.