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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Депутат Оськина рассказала, почему школьники отравились в Волгодонске

Депутат Оськина рассказала, почему школьники отравились в Волгодонске

8 декабря 2023, 14:20
Фото: Midjourney
Депутат Оськина рассказала, почему школьники отравились в Волгодонске
В большинстве школ Ростова и области — привозное питание. Накормить детей нормальными продуктами на ту сумму, которая на это предусмотрена, невозможно, сообщила RostovGazeta уроженка Волгодонска, депутат Наталья Оськина.

Напомним, что в Сети появилась информация об отравлении 43 учеников школы № 7 в Волгодонске, из которых 12 госпитализировали. Родители считают, что причиной отравления детей стало школьное питание. Но официального подтверждения этому нет.

В школе на звонок корреспондента RostovGazeta ответил вахтер, сообщив, что ничего не знает об отравлении учеников.

Наталья Оськина рассказывает, что и сама, и ее мама учились в этой школе.

«Это моя родная школа. И когда я в ней училась, там была шикарная столовая. Еда была практически домашней», — говорит депутат.

Однако сейчас многое изменилось. Сперва, по словам депутата, в школьной столовой прошла модернизация, а потом питание для школьников перешло в разряд кейтеринговых услуг — оно стало привозным.

Потребовалась госпитализация: более 40 школьников отравились в Волгодонске
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«Сейчас в этой школе учатся внуки моих одноклассников. Я хорошо знаю, как изменилось там питание», — отмечает собеседница.«Сейчас в этой школе учатся внуки моих одноклассников. Я хорошо знаю, как изменилось там питание», — отмечает собеседница.
«Сейчас в этой школе учатся внуки моих одноклассников. Я хорошо знаю, как изменилось там питание», — отмечает собеседница.
Фото: Яндекс.Карты

«Сейчас в этой школе учатся внуки моих одноклассников. Я хорошо знаю, как изменилось там питание. Мои одноклассники еще несколько лет назад стали жаловаться на то, что котлеты детям дают такие, которые липнут к зубам, когда их откусываешь. Много вопросов и кисломолочной продукции. Помню, родители рассказывали, как дети открывали йогурт, а под крышечкой видели зеленые пятна. Это же явно говорит о не первой свежести», — отмечает собеседница.

Депутат разъясняет, что в себестоимость детской порции в школе входят не только продукты, но и логистика, оборудование и приготовление пищи. Соответственно, уложится в те суммы средств, которые на это направляются, практически невозможно.

В итоге, по словам собеседницы, в школах Ростова были случаи, когда вместо масла детям давали спред. А вместо рубленого мяса использовался фарш с добавлением большого количества жиров и хрящей, которые быть там не должны.

«Вопрос с питанием детей в школах очень остро стоит в Ростовской области и поднимался он не раз. Местный бюджет позволяет расширить сумму на питание в школах. Тем более, если сократить расходы на всякие рекламные кампании, на различные элитные встречи и поездки, на покупки дорогостоящих букетов», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что школу в Волгодонске временно закрыли после массового отравления детей.

Школу закрыли после массового отравления детей в Волгодонске
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