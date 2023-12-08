Названы девять донских вин, вошедших в ТОП-100 Большой русской винной экспедиции

Бронзу рейтинга получило вино «Вина Арпачина» из винограда сорта Красностоп Золотовский. Урожая 2019 года. На десятом месте рейтинга оказалось Каберне Совиньон 70/30 «Фантом» того же сорта 2018 года выпуска.