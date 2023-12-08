Названы девять донских вин, вошедших в ТОП-100 Большой русской винной экспедиции

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В начале декабря стало известно, что сразу девять донских вин получили оценку выше 89 баллов от экспертов Большой Русской Винной Экспедиции.
Бронзу рейтинга получило вино «Вина Арпачина» из винограда сорта Красностоп Золотовский. Урожая 2019 года. На десятом месте рейтинга оказалось Каберне Совиньон 70/30 «Фантом» того же сорта 2018 года выпуска.
На 12-м месте оказался «Сибирьковый Экстра Брют» от «Винодельни Ведерников», который смог получить «золото» на конкурсе в Корее.
Кроме того, донские вина заняли 30, 35, 57, 59 и 99-ю строки рейтинга. Со списком можно свериться на портале SWN.
Ранее власти объявили, что планируют запустить торговлю вином вдоль трассы М-4 «Дон».