ДГТУ продолжит подготовку кадров для ведущих предприятий Ростовской области

Участники заседания Попечительского совета ДГТУ обсудили также эффективные модели партнерства вуза, власти и бизнеса и в других сферах, в том числе при выполнении задач государственной важности. Одной из тем обсуждения стали тезисы недавнего инвестиционного послания губернатора Ростовской области Василия Голубева. Глава донского региона призывал научное сообщество Дона к более тесному сотрудничеству с сектором реального бизнеса, в том числе в вопросе предоставления лабораторных мощностей для испытательных и проверочных работ промышленных предприятий. Такие лаборатории на базе ДГТУ уже создаются, причем комплектуются в том числе за счет разработанного в университете оборудования для испытания узлов и агрегатов новых машин. Совместно с ПАО «Ростсельмаш» готовится к сдаче в эксплуатацию крупнейший на Дону испытательный полигон для всех видов техники — в первом квартале 2024 года возможности для научно-производственного прогресса стратегических партнеров ДГТУ многократно возрастут.