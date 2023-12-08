ДГТУ продолжит подготовку кадров для ведущих предприятий Ростовской области

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
На встрече обсудили в том числе новые сферы научно-производственного и образовательного сотрудничества с опорным вузом Ростовской области и современные подходы к подготовке инженерных кадров для ведущих предприятий Дона.
На заседании попечительского совета ДГТУ, которое состоялось под председательством основателя Группы «Агроком» Ивана Саввиди, стало известно, что число партнеров вуза ежегодно растет. Так, в 2023 году в состав попечителей ДГТУ вошли генеральный директор ООО «Бонум» Александр Михайленко, в связи с кадровыми изменениями в состав также включены генеральный директор ПАО «Роствертол» Петр Мотренко, генеральный директор ООО «ПК НЭВЗ» Евгений Гридасов, генеральный директор АО «Азовский оптико-механический завод» Василий Аксенов.
«Наши новые партнеры заинтересованы в подготовке кадров не только высшей квалификации, но и среднетехнического уровня. ДГТУ имеет возможность не только полностью подготовить таких специалистов, но и сформировать отдельные направления их подготовки», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Руководители крупнейших и градообразующих промышленных предприятий Юга России назвали вопросы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров ключевым инструментом научно-технологического развития региона и суверенитета России. Вуз продолжит работу в этом направлении, в том числе благодаря сотрудничеству с предприятиями реального сектора экономики. Один из стратегических проектов «Приоритета 2030» напрямую связан с компанией «Ростсельмаш».
» ДГТУ обеспечивает нас кадрами, и Ростсельмаш наглядно демонстрирует результат труда инженера: наше взаимодействие является важной частью кадровой политики компании. Сотрудничество с университетом — многоплановое. Образовательный пласт — это работа Передовой инженерной школы по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения России, где уже занимаются уже почти 300 человек. И наши специалисты, преподавая в этой школе, подчеркивают особый интерес студентов как к лекционным занятиям, так и практике — на территории Ростсельмаша. Эффективно и прикладное направление: выдаем ДГТУ задачи на разработку нужных нам решений — их решает научно-педагогический состав университета с привлечением студентов», — подчеркнул генеральный директор ООО КЗ «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.
Участники заседания Попечительского совета ДГТУ обсудили также эффективные модели партнерства вуза, власти и бизнеса и в других сферах, в том числе при выполнении задач государственной важности. Одной из тем обсуждения стали тезисы недавнего инвестиционного послания губернатора Ростовской области Василия Голубева. Глава донского региона призывал научное сообщество Дона к более тесному сотрудничеству с сектором реального бизнеса, в том числе в вопросе предоставления лабораторных мощностей для испытательных и проверочных работ промышленных предприятий. Такие лаборатории на базе ДГТУ уже создаются, причем комплектуются в том числе за счет разработанного в университете оборудования для испытания узлов и агрегатов новых машин. Совместно с ПАО «Ростсельмаш» готовится к сдаче в эксплуатацию крупнейший на Дону испытательный полигон для всех видов техники — в первом квартале 2024 года возможности для научно-производственного прогресса стратегических партнеров ДГТУ многократно возрастут.
Участники встречи единогласно приняли решение продолжить совместную работу по решению общих актуальных задач. Формат обсуждения на территории производственной площадки является эффективным инструментом развития научно-производственного сектора Ростовской области.