Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году

Что касается онлайн доставок, то там цена за килограмм мандаринов может варьироваться от 100 до 180 рублей за килограмм. Там, как и в розничных магазинах и рынках, по большей части продаются цитрусы из ближнего зарубежья. Если удается найти мандарины из Турции, Испании или Марокко, то отдать за них придется не меньше 200-220 рублей за килограмм. Дешевле обойдутся китайские цитрусы.