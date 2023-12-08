Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Цены на мандарины во всех регионах России в среднем увеличились до 70%. Сообщалось, что к Новому году цитрус может подорожать еще на 5%. Ожидаемо это связано с падением курса рубля и возросшими затратами на логистику.
В Ростове-на-Дону в основном продают мандарины из Абхазии, Азербайджана, Китая, Испании и Турции. На рынках за килограмм цитрусов просят заплатить от 160 до 200 рублей. Столь высокую цену продавцы корреспонденту RostovGazeta объяснили неурожаем в Абхазии, а также высокой стоимостью бензина и упаковки.
В розничных магазинах цены на мандарины держатся на том же уровне. Больше 200 рублей предлагают заплатить за мандарины из Марокко, а также мини-мандарины и мандарины с листочками из Испании. По скидке цитрус можно найти в гипермаркетах и за 100 рублей за килограмм.
Что касается онлайн доставок, то там цена за килограмм мандаринов может варьироваться от 100 до 180 рублей за килограмм. Там, как и в розничных магазинах и рынках, по большей части продаются цитрусы из ближнего зарубежья. Если удается найти мандарины из Турции, Испании или Марокко, то отдать за них придется не меньше 200-220 рублей за килограмм. Дешевле обойдутся китайские цитрусы.
Вероятно, цена на фрукты из дальнего зарубежья только продолжит расти. Ранее сообщалось, что поставить большое количество мандаринов из Турции и Ирана не получилось из-за обнаружения в партии средиземноморской плодовой мухи и многоядной мухи-горбатки. Тонны фруктов просто развернули на границе. Были предположения, что сложившийся дефицит также смогут покрыть мандарины из Израиля, однако по очевидным причинам это сейчас также невозможно.