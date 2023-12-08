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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

До 200 рублей за килограмм: откуда привозят в Ростов мандарины и сколько они стоят

Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году

8 декабря 2023, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
До 200 рублей за килограмм: откуда привозят в Ростов мандарины и сколько они стоят

Мандарины подорожали в Ростовской области к Новому году

Один из символов Нового года активно продают в Ростове на рынках и в магазинах. Однако стоимость цитруса в городе достигает от 160 до 200 рублей за килограмм, выяснила корреспондент RostovGazeta.

Цены на мандарины во всех регионах России в среднем увеличились до 70%. Сообщалось, что к Новому году цитрус может подорожать еще на 5%. Ожидаемо это связано с падением курса рубля и возросшими затратами на логистику.

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В Ростове-на-Дону в основном продают мандарины из Абхазии, Азербайджана, Китая, Испании и Турции. На рынках за килограмм цитрусов просят заплатить от 160 до 200 рублей. Столь высокую цену продавцы корреспонденту RostovGazeta объяснили неурожаем в Абхазии, а также высокой стоимостью бензина и упаковки.

В розничных магазинах цены на мандарины держатся на том же уровне. Больше 200 рублей предлагают заплатить за мандарины из Марокко, а также мини-мандарины и мандарины с листочками из Испании. По скидке цитрус можно найти в гипермаркетах и за 100 рублей за килограмм.

В Ростове-на-Дону в основном продают мандарины из Абхазии, Азербайджана, Китая, Испании и ТурцииВ Ростове-на-Дону в основном продают мандарины из Абхазии, Азербайджана, Китая, Испании и Турции
В Ростове-на-Дону в основном продают мандарины из Абхазии, Азербайджана, Китая, Испании и Турции
Фото: rostovgazeta.ru

Что касается онлайн доставок, то там цена за килограмм мандаринов может варьироваться от 100 до 180 рублей за килограмм. Там, как и в розничных магазинах и рынках, по большей части продаются цитрусы из ближнего зарубежья. Если удается найти мандарины из Турции, Испании или Марокко, то отдать за них придется не меньше 200-220 рублей за килограмм. Дешевле обойдутся китайские цитрусы.

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Вероятно, цена на фрукты из дальнего зарубежья только продолжит расти. Ранее сообщалось, что поставить большое количество мандаринов из Турции и Ирана не получилось из-за обнаружения в партии средиземноморской плодовой мухи и многоядной мухи-горбатки. Тонны фруктов просто развернули на границе. Были предположения, что сложившийся дефицит также смогут покрыть мандарины из Израиля, однако по очевидным причинам это сейчас также невозможно.

Вероятно, цена на фрукты из дальнего зарубежья только продолжит расти.Вероятно, цена на фрукты из дальнего зарубежья только продолжит расти.
Вероятно, цена на фрукты из дальнего зарубежья только продолжит расти.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta рассказала, как жителям Ростовской области сэкономить зимой на продуктах.

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