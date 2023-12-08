Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Напомним, что на заседании Совета по развитию гражданского общества обсудили вопрос защиты учителей от выкладывания в Сеть различных сюжетов и комментариев, порочащих их честь. Было предложено ввести наказание за дискредитацию представителей педагогического сообщества.
Председатель Ростовского Облпрофсоюза напоминает, что сейчас ввели запрет на использование телефона в школе.
«Думаю, это тоже позволит оградить учителей от нежелательной видеосъемки. Помните, как несколько лет назад ученик одной из школ в Ростовской области снял сюжет, в котором нецензурной бранью высказывался в адрес педагога? И выложил это видео на широкое обозрение в Сеть. А подобное просто недопустимо», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер рассказывает, что помимо хулиганских высказываний со стороны школьников, учителя подвергаются нападению всевозможных мошенников.
«Информация о педагогах размещена в открытом доступе. Пользуясь ею, учителям постоянно звонят, взламывают аккаунты, делают массовые рассылки, пытаясь совершить хищение средств», — разъясняет эксперт.
Собеседник добавляет, что для максимальной защиты учителей можно наделить соответствующими полномочиями профильные региональные Профсоюзы.
«Нам хорошо знакомы проблемы педагогов. И мы готовы отслеживать всю необходимую информацию для их защиты», — предлагает Гайворонский.
Собеседник добавляет, что самим учителям заниматься этим некогда. Большинство работает с колоссальными нагрузками, на две ставки, с классным руководством и кучей бумажной отчетности.
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