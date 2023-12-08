Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации

«Думаю, это тоже позволит оградить учителей от нежелательной видеосъемки. Помните, как несколько лет назад ученик одной из школ в Ростовской области снял сюжет, в котором нецензурной бранью высказывался в адрес педагога? И выложил это видео на широкое обозрение в Сеть. А подобное просто недопустимо», — отмечает Владимир Гайворонский.