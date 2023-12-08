rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации

Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации

8 декабря 2023, 10:53
Фото: 1MI
Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации

Эксперт Гайворонский предложил защитить ростовских учителей от дискредитации

Учителя в Ростове — это самые незащищенные люди. Они нуждаются в максимальной защите, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что на заседании Совета по развитию гражданского общества обсудили вопрос защиты учителей от выкладывания в Сеть различных сюжетов и комментариев, порочащих их честь. Было предложено ввести наказание за дискредитацию представителей педагогического сообщества.

Председатель Ростовского Облпрофсоюза напоминает, что сейчас ввели запрет на использование телефона в школе.

«Думаю, это тоже позволит оградить учителей от нежелательной видеосъемки. Помните, как несколько лет назад ученик одной из школ в Ростовской области снял сюжет, в котором нецензурной бранью высказывался в адрес педагога? И выложил это видео на широкое обозрение в Сеть. А подобное просто недопустимо», — отмечает Владимир Гайворонский.

Спикер рассказывает, что помимо хулиганских высказываний со стороны школьников, учителя подвергаются нападению всевозможных мошенников.

Кибермошенники заставили ростовчанку продать квартиру для помощи ВСУ
Узнать подробнее
«Информация о педагогах размещена в открытом доступе. Пользуясь ею, учителям постоянно звонят, взламывают аккаунты, делают массовые рассылки, пытаясь совершить хищение средств», — разъясняет эксперт.«Информация о педагогах размещена в открытом доступе. Пользуясь ею, учителям постоянно звонят, взламывают аккаунты, делают массовые рассылки, пытаясь совершить хищение средств», — разъясняет эксперт.
«Информация о педагогах размещена в открытом доступе. Пользуясь ею, учителям постоянно звонят, взламывают аккаунты, делают массовые рассылки, пытаясь совершить хищение средств», — разъясняет эксперт.
Фото: Midjourney

«Информация о педагогах размещена в открытом доступе. Пользуясь ею, учителям постоянно звонят, взламывают аккаунты, делают массовые рассылки, пытаясь совершить хищение средств», — разъясняет эксперт.

Собеседник добавляет, что для максимальной защиты учителей можно наделить соответствующими полномочиями профильные региональные Профсоюзы.

«Нам хорошо знакомы проблемы педагогов. И мы готовы отслеживать всю необходимую информацию для их защиты», — предлагает Гайворонский.

Собеседник добавляет, что самим учителям заниматься этим некогда. Большинство работает с колоссальными нагрузками, на две ставки, с классным руководством и кучей бумажной отчетности.

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько зарабатывают учителя в Ростовской области, и почему на Дону не хватает педагогов.

Сколько платят учителям и почему в Ростовской области не хватает педагогов
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти половина учителей в Ростове считают свою профессию непрестижнойРостовчане считают, что учителю следует получать 95 тысячС ножом и в маске анонимуса: как подросток в Ростовской области пошел убивать учителя
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Образование#Зарплата#Мошенники#Учителя#Телефон#Ростов#Защита#Взлом#Нагрузки#Дискредитация#Профсоюз#Видеосъемка#Брань
Подпишитесь
Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году
Сегодня, 09:08
Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области
Сегодня, 08:55
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Сегодня, 08:23
Выжил в бою, погиб под машиной: в Ростове насмерть сбили раненого на СВО бойца
Сегодня, 07:17
Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области
5 декабря, 10:02
Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей
Сегодня, 07:06