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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

«Это безумие»: на Дону начали делать маникюр с тематикой сериала «Слово пацана»

«Это безумие»: на Дону начали делать маникюр по мотивам сериала «Слово пацана»

8 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI
«Это безумие»: на Дону начали делать маникюр с тематикой сериала «Слово пацана»

В Ростовской области начали делать маникюр по мотивам сериала «Слово пацана»

В Каменске-Шахтинском мастера начали предлагать услугу маникюра с картинками по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», говорится в соцсетях.

Местные мастера решили идти в ногу со временем и воспользоваться популярностью сериала. Они сделали наклейки с фразами из сериала, а также кадрами из картины, которые теперь наклеивают на ногти всем желающим клиенткам.

Причем автор публикации утверждает, что эти дизайны пользуются спросом. К примеру, на одной из наклеек написано «Пацаны не извиняются» и рядом изображены главные герои.

В Ростове опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана»
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«Это безумие»: на Дону начали делать маникюр с тематикой сериала «Слово пацана»
Видео: ТГ Ростов Главный

Пользователи в комментариях предположили, что скоро на эту тему будут продавать игрушки.

«Какое-то безумие с этим сериалом», — заявили горожане.

Ранее в Ростове опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана».

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