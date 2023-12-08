«Это безумие»: на Дону начали делать маникюр по мотивам сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Местные мастера решили идти в ногу со временем и воспользоваться популярностью сериала. Они сделали наклейки с фразами из сериала, а также кадрами из картины, которые теперь наклеивают на ногти всем желающим клиенткам.
Причем автор публикации утверждает, что эти дизайны пользуются спросом. К примеру, на одной из наклеек написано «Пацаны не извиняются» и рядом изображены главные герои.
Пользователи в комментариях предположили, что скоро на эту тему будут продавать игрушки.
«Какое-то безумие с этим сериалом», — заявили горожане.
Ранее в Ростове опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана».