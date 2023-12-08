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Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Генпрокуратура проверит рост цен на яйца в Ростовской области

Генпрокуратура проверит рост цен на яйца в Ростовской области

8 декабря 2023, 17:49
Фото: Midjourney
Генпрокуратура проверит рост цен на яйца в Ростовской области
Генпрокуратура проверит цены на яйца в Ростовской области после подорожания более чем на 45% с начала года, об этом сообщили на портале органа власти.

Напомним, в конце ноября Ростовстат объявил, что с декабря 2022 года цены на яйца выросли с 74 до 107,3 рубля (+45%). К 4 декабря цены на десяток яиц в Ростовской области выросли до 120 рублей (+62,16%) по отношению к показателям конца декабря 2022 года. Цены продолжают стремительно расти.

Результаты проверки роста цен на яйца в Ростовской области объявят до 17 декабря
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В Генпрокуратуре объявили, что повышение розничной цены на яйца в Ростовской области и других регионах России за год составило более 40%, а потому прокурорам субъектов поручили провести надзорные проверки производителей яиц и принять меры реагирования за защиты прав населения от необоснованного роста цен.

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