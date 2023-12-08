Генпрокуратура проверит рост цен на яйца в Ростовской области

Напомним, в конце ноября Ростовстат объявил, что с декабря 2022 года цены на яйца выросли с 74 до 107,3 рубля (+45%). К 4 декабря цены на десяток яиц в Ростовской области выросли до 120 рублей (+62,16%) по отношению к показателям конца декабря 2022 года. Цены продолжают стремительно расти.