Генпрокуратура проверит рост цен на яйца в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Напомним, в конце ноября Ростовстат объявил, что с декабря 2022 года цены на яйца выросли с 74 до 107,3 рубля (+45%). К 4 декабря цены на десяток яиц в Ростовской области выросли до 120 рублей (+62,16%) по отношению к показателям конца декабря 2022 года. Цены продолжают стремительно расти.
В Генпрокуратуре объявили, что повышение розничной цены на яйца в Ростовской области и других регионах России за год составило более 40%, а потому прокурорам субъектов поручили провести надзорные проверки производителей яиц и принять меры реагирования за защиты прав населения от необоснованного роста цен.