Губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина

Василий Голубев напомнил, что за последние пять лет в Ростовской области начали работать 15 новых заводов, запущены и успешно работают шесть ветропарков, построенных в рамках проекта по развитию ветроэнергетики. Индекс промышленного производства стал выше на четверть.