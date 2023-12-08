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Губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина

Губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина

8 декабря 2023, 16:12
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что большинство дончан поддержат решение президента Владимира Путина баллотироваться на выборы, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В пятницу, 8 декабря, в своем Telegram-канале Василий Голубев заявил об уверенности в том, что дончане поддержат решение президента Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

По мнению губернатора, все проекты на территории Ростовской области удалось реализовать благодаря содействую президента.

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Василий Голубев напомнил, что за последние пять лет в Ростовской области начали работать 15 новых заводов, запущены и успешно работают шесть ветропарков, построенных в рамках проекта по развитию ветроэнергетики. Индекс промышленного производства стал выше на четверть.

Кроме того, в Ростовской области построили 46 детсадов, 25 школ, пять поликлиник и другие учреждения здравоохранения, новый аэропорт, 21 мост, более 760 километров новых дорог, а также десятки объектов ЖКХ, стадион «Ростов-Арена» и многое другое.

Ранее стало известно, что дончан начнут информировать о президентских выборах.

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