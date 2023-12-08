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В Ростове альпинисты моют окна, несмотря на ледяной дождь и штормовой ветер

«Ребятам не завидую»: альпинисты в Ростове моют окна, несмотря на ледяной дождь

8 декабря 2023, 14:00
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове альпинисты моют окна, несмотря на ледяной дождь и штормовой ветер

Из-за ледяного дождя дороги и тротуары в Ростове сковало жесткой коркой

В Ростове из-за ледяного дождя дороги покрылись опасным гололедом, об этом сообщили очевидцы.

В пятницу, 8 декабря, в Ростове прошел ледяной дождь. Читатель RostovGazeta поделился с изданием видео, на котором отчетливо видно, что дороги покрылись опасной ледяной коркой. Кроме того, на видео видно, как промышленные альпинисты моют окна здания, несмотря на непогоду и ледяной ветер. «Этим ребятам я не завидую», прокомментировал автор видео.

В Ростовской области за один день гололеда пострадали 165 человек
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Кроме того, на видео видно, как промышленные альпинисты моют окна здания, несмотря на непогоду и ледяной ветер.
Видео: rostovgazeta.ru

По словам представителей УГОЧС Ростова, гололед, мокрый снег и штормовой ветер задержаться в Ростове еще на трое суток — с 9 по 11 декабря. Ростовчанам рекомендуют быть крайне осторожными, выбирать нескользкую обувь, сократить время пребывания на улице и, в случае экстренных ситуаций, звонить по номеру 112.

Ранее в Ростове из-за гололеда получили травмы 165 человек.

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