«Ребятам не завидую»: альпинисты в Ростове моют окна, несмотря на ледяной дождь

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Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:05
В пятницу, 8 декабря, в Ростове прошел ледяной дождь. Читатель RostovGazeta поделился с изданием видео, на котором отчетливо видно, что дороги покрылись опасной ледяной коркой. Кроме того, на видео видно, как промышленные альпинисты моют окна здания, несмотря на непогоду и ледяной ветер. «Этим ребятам я не завидую», прокомментировал автор видео.
По словам представителей УГОЧС Ростова, гололед, мокрый снег и штормовой ветер задержаться в Ростове еще на трое суток — с 9 по 11 декабря. Ростовчанам рекомендуют быть крайне осторожными, выбирать нескользкую обувь, сократить время пребывания на улице и, в случае экстренных ситуаций, звонить по номеру 112.
Ранее в Ростове из-за гололеда получили травмы 165 человек.