«Ребятам не завидую»: альпинисты в Ростове моют окна, несмотря на ледяной дождь

В пятницу, 8 декабря, в Ростове прошел ледяной дождь. Читатель RostovGazeta поделился с изданием видео, на котором отчетливо видно, что дороги покрылись опасной ледяной коркой. Кроме того, на видео видно, как промышленные альпинисты моют окна здания, несмотря на непогоду и ледяной ветер. «Этим ребятам я не завидую», прокомментировал автор видео.