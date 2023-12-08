Корпорация МСП запустила сервис «Правовой гид»

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Предприниматели могут получить юридическую информацию о том, как начать бизнес, оформить документы, заключать договоры, соблюдать законодательство и так далее, передает ria.ru.
Говоря об актуальности сервиса, гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что малые и микропредприятия редко могут позволить себе содержать штатных юрисконсультов. При этом юридические вопросы возникают постоянно.
«Видя большой запрос, было принято решение запустить „Правовой гид“. Это сервис на цифровой платформе МСП.РФ, который будет доступен всем пользователям, бесплатно, в режиме 24/7», — сообщил Александр Исаевич.
«Правовой гид» тестировался с середины ноября. Участвовавшие в бета-запуске пользователи получали ответы на интересующие их вопросы и рассказывали о выявленных ошибках в работе сервиса.
«Среди вопросов, на которые наши специалисты уже ответили: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие», — добавил Исаевич.
Он также отметил, что сервис создан для получения информации. Для жалоб и решения проблем на платформе МСП.РФ действует другой помощник — «Сервис 360».
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Её создание и развитие предусмотрены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».