Корпорация МСП запустила сервис «Правовой гид»

«Среди вопросов, на которые наши специалисты уже ответили: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие», — добавил Исаевич.