Массовое отравление произошло в школе Волгодонска

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В одной из городских школ зарегистрировали острую кишечную инфекцию у учащихся. После этого были принятые меры, чтобы предотвратить распространение этой инфекции.
Специалисты отобрали пробы продуктов, воды, а также дезинфекционных растворов, чтобы проверить их на соответствие концентрации. Кроме того, провели обследование персонала.
«В данный момент проводится эпидемиологическое расследование», — уточнили в управлении. О количестве отравившихся информации нет.
Ранее житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.