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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Массовое отравление произошло в школе Волгодонска

Массовое отравление произошло в школе Волгодонска

8 декабря 2023, 11:30
Фото: Midjourney
Массовое отравление произошло в школе Волгодонска
В Ростовской области проводится расследование из-за отравления учеников в школе Волгодонска, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В одной из городских школ зарегистрировали острую кишечную инфекцию у учащихся. После этого были принятые меры, чтобы предотвратить распространение этой инфекции.

Специалисты отобрали пробы продуктов, воды, а также дезинфекционных растворов, чтобы проверить их на соответствие концентрации. Кроме того, провели обследование персонала.

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«В данный момент проводится эпидемиологическое расследование», — уточнили в управлении. О количестве отравившихся информации нет.«В данный момент проводится эпидемиологическое расследование», — уточнили в управлении. О количестве отравившихся информации нет.
«В данный момент проводится эпидемиологическое расследование», — уточнили в управлении. О количестве отравившихся информации нет.
Фото: Яндекс.Карты

«В данный момент проводится эпидемиологическое расследование», — уточнили в управлении. О количестве отравившихся информации нет.

Ранее житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Роспотребнадзор#Астраханская область#Кишечная инфекция
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