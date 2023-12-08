Массовое отравление учеников школы в Волгодонске: хронология событий

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Утром пятницы, 8 декабря, стало известно, что донское управление Роспотребнадзора инициировало проверку по факту массового отравления учащихся школы №7 в Волгодонске.
Надзорный орган не стал уточнять, сколько именно детей пострадали, однако заявили, что причиной массового недомогания стали случаи острой кишечной инфекции. После этого власти приняли меры, чтобы не допустить распространения болезни.
В настоящий момент в школе отобрали пробы воды, продуктов и дезинфекционных растворов, а также обследовали персонал. Ведется расследование инцидента.
Уже днем Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что в общей сложности, по их информации, симптомы массового отравления испытали 43 ребенка, 12 из них потребовалась госпитализация.
Родители пострадавших предполагают, что причиной массовых отравлений стало питание, которая школа получает от стороннего поставщика, поскольку собственных поваров в учреждении нет. Однако эта версия пока не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке надзорного органа.
Через некоторое время издание «Волгодонск.Про» объявило, что школу №7 якобы временно закрыли после дезинфекции на территории учреждения.
Теперь дончане обеспокоены тем, что именно спровоцировало волну отравлений, и опасаются, что аналогичные случаи из-за халатности могут произойти и в других школах.