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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Массовое отравление учеников школы в Волгодонске: хронология событий

Массовое отравление учеников школы в Волгодонске: хронология событий

8 декабря 2023, 14:57
Фото: Pxhere
Массовое отравление учеников школы в Волгодонске: хронология событий

Массовое отравление школьников в Волгодонске, 12 госпитализированы. Что известно

В Ростовской области более 40 школьников стали жертвами волны массового отравления, 12 из них госпитализированы. Рассказываем, что известно RostovGazeta к текущему часу.

Что говорят власти

Утром пятницы, 8 декабря, стало известно, что донское управление Роспотребнадзора инициировало проверку по факту массового отравления учащихся школы №7 в Волгодонске.

Надзорный орган не стал уточнять, сколько именно детей пострадали, однако заявили, что причиной массового недомогания стали случаи острой кишечной инфекции. После этого власти приняли меры, чтобы не допустить распространения болезни.

В настоящий момент в школе отобрали пробы воды, продуктов и дезинфекционных растворов, а также обследовали персонал. Ведется расследование инцидента.

Надзорный орган не стал уточнять, сколько именно детей пострадали, однако заявили, что причиной массового недомогания стали случаи острой кишечной инфекции.Надзорный орган не стал уточнять, сколько именно детей пострадали, однако заявили, что причиной массового недомогания стали случаи острой кишечной инфекции.
Надзорный орган не стал уточнять, сколько именно детей пострадали, однако заявили, что причиной массового недомогания стали случаи острой кишечной инфекции.
Фото: МБОУ СШ №7 г.Волгодонска

Масштабы массового отравления

Уже днем Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что в общей сложности, по их информации, симптомы массового отравления испытали 43 ребенка, 12 из них потребовалась госпитализация.

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Родители пострадавших предполагают, что причиной массовых отравлений стало питание, которая школа получает от стороннего поставщика, поскольку собственных поваров в учреждении нет. Однако эта версия пока не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке надзорного органа.

Через некоторое время издание «Волгодонск.Про» объявило, что школу №7 якобы временно закрыли после дезинфекции на территории учреждения.

Родители пострадавших предполагают, что причиной массовых отравлений стало питание, которая школа получает от стороннего поставщика, поскольку собственных поваров в учреждении нет.Родители пострадавших предполагают, что причиной массовых отравлений стало питание, которая школа получает от стороннего поставщика, поскольку собственных поваров в учреждении нет.
Родители пострадавших предполагают, что причиной массовых отравлений стало питание, которая школа получает от стороннего поставщика, поскольку собственных поваров в учреждении нет.
Фото: МБОУ СШ №7 г.Волгодонска

Теперь дончане обеспокоены тем, что именно спровоцировало волну отравлений, и опасаются, что аналогичные случаи из-за халатности могут произойти и в других школах.

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