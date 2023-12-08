Несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева

Posted 8 декабря 2023, 04:53
Published 8 декабря 2023, 04:53
Modified 8 декабря 2023, 05:01
Updated 8 декабря 2023, 05:01
По их словам, рядом с ЦГБ был котлован, находившийся на одной из полос дороги. Его засыпали песком, но этого оказалось мало, так как под тяжестью машин он стал проседать.
«Котлован начал проседать, и туда попали уже несколько машин. Никаких ограждений нет», — пожаловались очевидцы.
Теперь водителям поврежденных автомобилей придется делать ремонт.
«Да, всегда удивлялась работникам, как-будто они другими дорогами ездят», — написали пользователи в комментариях.
«Проблемы с дорогой? Надо срочно еще пару десятков ЖК построить. Так и живем», — пишут горожане.
«Пробник асфальта. Приживется, сделаем коренной», — пошутили ростовчане.
Ранее жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области.