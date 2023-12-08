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Несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева

Несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева

8 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице Текучева просела засыпанная песком большая яма на проезжей части, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, рядом с ЦГБ был котлован, находившийся на одной из полос дороги. Его засыпали песком, но этого оказалось мало, так как под тяжестью машин он стал проседать.

«Котлован начал проседать, и туда попали уже несколько машин. Никаких ограждений нет», — пожаловались очевидцы.

Теперь водителям поврежденных автомобилей придется делать ремонт.

Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области
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«Да, всегда удивлялась работникам, как-будто они другими дорогами ездят», — написали пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов - ТГ

«Проблемы с дорогой? Надо срочно еще пару десятков ЖК построить. Так и живем», — пишут горожане.

«Пробник асфальта. Приживется, сделаем коренной», — пошутили ростовчане.

Ранее жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области.

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