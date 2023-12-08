Объявлен шорт-лист «Премии Рунета — 2023»

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Правилами экспертного голосования установлено, что в финал выходят десять организаций и проектов в каждой номинации, которые набрали максимальное количество голосов, пишет properm.ru.
На официальном сайте мероприятия можно ознакомиться с шорт-листом. Отметим, что в этот список попал проект о молодых ученых «Х-разработка» в номинации «Наука, технологии и инновации», который медиахолдинг 1MI реализовал при участии ИРИ.
В период с 5 по 6 декабря проходил первый этап голосования. Затем к голосованию приступит экспертный совет, в который вошли ведущие эксперты: отраслевые, общественные, государственные. Он продолжит работу до 14 декабря. В конечном итоге будут выбраны три лауреата в каждой номинации. Четвертый лауреат будет назван искусственным интеллектом. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.
«Экспертный клуб справился с нелёгкой задачей — выбрать по топ-10 проектов в каждой номинации. Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — сообщила исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.
Организатором конкурса выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика», партнерами являются ключевые представителей ИТ-отрасли: Яндекс, VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky. Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.