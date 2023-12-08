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Объявлен шорт-лист «Премии Рунета — 2023»

Объявлен шорт-лист «Премии Рунета — 2023»

8 декабря 2023, 20:06
Фото: РАЭК
7 декабря 2023 года оргкомитет престижной награды отечественной интернет-отрасли «Премия Рунета» объявил шорт-лист. В 2023 году премия будет вручена в юбилейный, 20-й раз. Шорт-лист сформирован на основании голосования экспертного клуба.

Правилами экспертного голосования установлено, что в финал выходят десять организаций и проектов в каждой номинации, которые набрали максимальное количество голосов, пишет properm.ru.

На официальном сайте мероприятия можно ознакомиться с шорт-листом. Отметим, что в этот список попал проект о молодых ученых «Х-разработка» в номинации «Наука, технологии и инновации», который медиахолдинг 1MI реализовал при участии ИРИ.

В период с 5 по 6 декабря проходил первый этап голосования. Затем к голосованию приступит экспертный совет, в который вошли ведущие эксперты: отраслевые, общественные, государственные. Он продолжит работу до 14 декабря. В конечном итоге будут выбраны три лауреата в каждой номинации. Четвертый лауреат будет назван искусственным интеллектом. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.

«Экспертный клуб справился с нелёгкой задачей — выбрать по топ-10 проектов в каждой номинации. Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — сообщила исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.

Организатором конкурса выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика», партнерами являются ключевые представителей ИТ-отрасли: Яндекс, VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky. Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.

#Общество
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