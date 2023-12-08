Объявлен шорт-лист «Премии Рунета — 2023»

В период с 5 по 6 декабря проходил первый этап голосования. Затем к голосованию приступит экспертный совет, в который вошли ведущие эксперты: отраслевые, общественные, государственные. Он продолжит работу до 14 декабря. В конечном итоге будут выбраны три лауреата в каждой номинации. Четвертый лауреат будет назван искусственным интеллектом. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.