ООО «БАС» и ГТЛК стали победителями премии «Архитектура неба»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Вклад этих предприятий в развитие отрасли российских беспилотников отмечен в рамках номинации «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы», пишет newizv.ru.
Получив премию за формирование рынка отрасли БАС и регионального заказа, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов рассказал, что потенциальную емкость рынка беспилотников удалось определить еще до его формирования. Такую возможность обеспечила методика, созданная совместно с «Национальной технологической инициативой» (НТИ) и ВЭБ РФ и представляющая собой симбиоз компетенций и экспертизы.
«Наша работа была высоко оценена и взята за основу расчета параметров рынка, заложенных в нацпроекте», — сказал Алексей Куканов. Он пояснил, что компания продолжает работу в этом направлении.
Алексей Варятченко, гендиректор ООО «БАС», был отмечен премией за профэкспертизу решений. Он считает, что компания только начинает развиваться, и в перспективе ей предстоит решить множество задач. Сегодня «БАС» выступает в качестве оператора беспилотной авиации. У компании есть флот лучших моделей дронов. Предприятие является инициатором развития инфраструктуры БАС и совершенствования нормативной базы в этой отрасли. Кроме этого, компания выполняет функцию технологического полигона для тестирования и отбора инновационных решений и разработок для эффективной интеграции беспилотников в пилотируемое пространство.
«Архитектура неба» организована «Платформой НТИ» и Университетом НТИ 2035. В этом году среди ключевых субъектов отрасли БАС она проводится впервые — при содействии Фонда поддержки проектов национальной технологической инициативы в формате отдельной номинации премии «Технологический прорыв». Как отметил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, глава АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, в следующем году в рамках этого мероприятия ожидают еще больше новых достижений и прорывных проектов.
Всего сорок четыре компании, работающие в сфере БАС, стали обладателями премии в пяти категориях. Это «Машины Тюринга», «Ростелеком», «Аэромакс», «Газпром», «Геоскан», «Ситроникс» и другие. Отметим, что все номинации премии соответствуют тематике федеральных проектов нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Премия «Технологический прорыв» проводится уже три года. Она входит в число мероприятий Десятилетия науки и технологий в России. За это время премией наградили руководителей ста семидесяти организаций в области науки, образования, а также в сфере производства.