ООО «БАС» и ГТЛК стали победителями премии «Архитектура неба»

Алексей Варятченко, гендиректор ООО «БАС», был отмечен премией за профэкспертизу решений. Он считает, что компания только начинает развиваться, и в перспективе ей предстоит решить множество задач. Сегодня «БАС» выступает в качестве оператора беспилотной авиации. У компании есть флот лучших моделей дронов. Предприятие является инициатором развития инфраструктуры БАС и совершенствования нормативной базы в этой отрасли. Кроме этого, компания выполняет функцию технологического полигона для тестирования и отбора инновационных решений и разработок для эффективной интеграции беспилотников в пилотируемое пространство.