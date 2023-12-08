Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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По информации издания, массовые нарушения в образовательных учреждениях выявили в 22 регионах страны. В это число вошли Ростовская, Ярославская и Тверская области.
«Россельхознадзор с начала года проверил около 9 тысяч поставщиков, из которых нарушения допускали свыше 33%. А Ростовская область вошла в число лидеров по количеству недочетов», — пишет издание.
Отмечается, что нарушители могут не понести серьезное наказания из-за моратория на внеплановые проверки.
Ранее ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке». Материал на эту тему читайте по ссылке.