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Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области

Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области

8 декабря 2023, 08:55
Фото: 1MI
Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области
Ростовская область стала одним из регионов, где в школы и детские сады привозили опасные продукты, сообщают «Известия».

По информации издания, массовые нарушения в образовательных учреждениях выявили в 22 регионах страны. В это число вошли Ростовская, Ярославская и Тверская области.

«Россельхознадзор с начала года проверил около 9 тысяч поставщиков, из которых нарушения допускали свыше 33%. А Ростовская область вошла в число лидеров по количеству недочетов», — пишет издание.

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Отмечается, что нарушители могут не понести серьезное наказания из-за моратория на внеплановые проверки.

Ранее ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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