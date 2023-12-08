«Питание в школах — помои»: в Сети обсуждают отравление 43 детей в Волгодонске

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что отравились 43 человека, 12 пострадавших госпитализировали. Говорилось, что ученики 7-й школы пожаловались на тошноту и рвоту.
Как отмечает канал, питание в школу привозят, так как из-за нехватки поваров не работает столовая. Пользователей в соцсетях возмутила ситуация с отравлением и они заявили об отсутствии ответственности в этой сфере.
«Раньше в больницах и школах пробу приготовленных блюд снимал руководитель, потом давали всем остальным. Никакой ответственности, директор должен ответить за это», — пишут местные жители.
«И опять вопрос — кто готовит?», — интересуются ростовчане.
«Если не нравится зарплата, то увольняйтесь. А халатно относится к жизни детей — это уже другая тема», — говорится в комментариях. Другие заявили, что не удивились произошедшему.
«Плохое питание в школах. Помои», — высказались пользователи.
Добавим, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.