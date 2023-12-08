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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

«Плохое питание в школах, помои»: ростовчане высказались об отравлении детей

«Питание в школах — помои»: в Сети обсуждают отравление 43 детей в Волгодонске

8 декабря 2023, 14:17
Фото: 1MI
«Плохое питание в школах, помои»: ростовчане высказались об отравлении детей
Жители Ростовской области заявили, что нужно выяснить все обстоятельства массового отравления детей в Волгодонске, сообщили они в соцсетях.

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что отравились 43 человека, 12 пострадавших госпитализировали. Говорилось, что ученики 7-й школы пожаловались на тошноту и рвоту.

Как отмечает канал, питание в школу привозят, так как из-за нехватки поваров не работает столовая. Пользователей в соцсетях возмутила ситуация с отравлением и они заявили об отсутствии ответственности в этой сфере.

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«Раньше в больницах и школах пробу приготовленных блюд снимал руководитель, потом давали всем остальным. Никакой ответственности, директор должен ответить за это», — пишут местные жители.

«И опять вопрос — кто готовит?», — интересуются ростовчане.

«Если не нравится зарплата, то увольняйтесь. А халатно относится к жизни детей — это уже другая тема», — говорится в комментариях. Другие заявили, что не удивились произошедшему.

«Плохое питание в школах. Помои», — высказались пользователи.

Добавим, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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