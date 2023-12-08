Подвозил до банкомата: в Ростовской области судят инспектора ДПС из банды вымогателей

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В обвинительном заключении сказано, что Анджелян останавливал водителей и во время проверки документов вынуждал передавать взятки. Переговоры с потерпевшими вел его знакомый, а если у водителей не было денег, то он подвозил их до банкомата.
Всего в банде находились несколько человек, они также сейчас находятся под следствием. Анджеляна и его подельника арестовали до 20 мая 2024 года.
«Свою вину фигуранты не признали. Следующее заседание состоится 21 декабря, запланирован допрос свидетелей обвинения», — говорится в публикации.
Ранее в донском регионе задержали более 20 сотрудников ГИБДД, которым вменяют получение взяток. Они при помощи графического редактора они вымогали деньги с водителей.