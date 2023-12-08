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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Инспектора из банды вымогателей будут судить в Ростовской области

Подвозил до банкомата: в Ростовской области судят инспектора ДПС из банды вымогателей

8 декабря 2023, 09:53
Фото: 1MI
Инспектора из банды вымогателей будут судить в Ростовской области

Инспектора ДПС будут судить за вымогательство денег с водителей на Дону

В Ростовской области на скамье подсудимых оказились инспектор ДПС Левон Анджелян и его знакомый, которые вымогали деньги с водителей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В обвинительном заключении сказано, что Анджелян останавливал водителей и во время проверки документов вынуждал передавать взятки. Переговоры с потерпевшими вел его знакомый, а если у водителей не было денег, то он подвозил их до банкомата.

Всего в банде находились несколько человек, они также сейчас находятся под следствием. Анджеляна и его подельника арестовали до 20 мая 2024 года.

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«Свою вину фигуранты не признали. Следующее заседание состоится 21 декабря, запланирован допрос свидетелей обвинения», — говорится в публикации.

Ранее в донском регионе задержали более 20 сотрудников ГИБДД, которым вменяют получение взяток. Они при помощи графического редактора они вымогали деньги с водителей.

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