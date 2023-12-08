Потребовалась госпитализация: более 40 школьников отравились в Волгодонске

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Ранее об отравлении рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора и сообщили о проводимом расследовании. Но точное количество пострадавших не раскрывали.
Теперь Telegram-канал написал, что ученики 7-й школы начали жаловаться на тошноту и рвоту. Родители считают, что причиной является школьное питание, но подтверждений этому нет.
«Питание в школе привозное — своя столовая не работает из-за нехватки поваров. Госпитализированные дети находятся в состоянии средней степени тяжести. У всех диагноз „острая кишечная инфекция“, — уточнил канал.
Добавим, что официальной информации о количестве пострадавших не было.
Ранее житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области.