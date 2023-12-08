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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Потребовалась госпитализация: более 40 школьников отравились в Волгодонске

Потребовалась госпитализация: более 40 школьников отравились в Волгодонске

8 декабря 2023, 12:52
Фото: 1MI
Потребовалась госпитализация: более 40 школьников отравились в Волгодонске

Более 40 школьников отравились в Волгодонске

В Волгодонске признаки отравления появились у 43 школьников, из которых 12 госпитализировали, сообщает Don_Mash.

Ранее об отравлении рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора и сообщили о проводимом расследовании. Но точное количество пострадавших не раскрывали.

Теперь Telegram-канал написал, что ученики 7-й школы начали жаловаться на тошноту и рвоту. Родители считают, что причиной является школьное питание, но подтверждений этому нет.

Массовое отравление произошло в школе Волгодонска
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«Питание в школе привозное — своя столовая не работает из-за нехватки поваров. Госпитализированные дети находятся в состоянии средней степени тяжести. У всех диагноз „острая кишечная инфекция“, — уточнил канал.«Питание в школе привозное — своя столовая не работает из-за нехватки поваров. Госпитализированные дети находятся в состоянии средней степени тяжести. У всех диагноз „острая кишечная инфекция“, — уточнил канал.
«Питание в школе привозное — своя столовая не работает из-за нехватки поваров. Госпитализированные дети находятся в состоянии средней степени тяжести. У всех диагноз „острая кишечная инфекция“, — уточнил канал.
Фото: Яндекс.Карты

«Питание в школе привозное — своя столовая не работает из-за нехватки поваров. Госпитализированные дети находятся в состоянии средней степени тяжести. У всех диагноз „острая кишечная инфекция“, — уточнил канал.

Добавим, что официальной информации о количестве пострадавших не было.

Ранее житель Батайска оказался в числе жертв отравления метадоном в Астраханской области.

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