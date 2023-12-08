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Психолог объяснил причину возросшего интереса к культуре 90-х г у донских подростков

Психолог объяснил причину возросшего интереса к культуре 90-х у ростовских подростков

8 декабря 2023, 07:13
Фото: pxhere
Психолог объяснил причину возросшего интереса к культуре 90-х г у донских подростков
Подростки заинтересовались в культуре 90-х годов от скуки, об этом корреспонденту RostovGazeta ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.

По мнению детского психолога, у поколения начала 21 столетия нет четко сформированной субкультуры.

«Эмо и готы закончились в начале двухтысячных. И после них никакая субкультуры не захватывала такие массы молодежи, как раньше. Даже различные азиатские молодёжные течения не так популярны сейчас», — объясняет Алексей Лукьянов.

Он убежден, что интерес к культуре 90-х годов у нынешней донской молодёжи сформировался на фоне популяризации этого периода в масс-медиа.

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«Грубо говоря, молодёжь даже не виновата в том, что она это впитала. Это мы им подсунули. Они бы стали интересоваться любым другим периодом, если бы он был также популярен в культуре, СМИ», — считает детский психолог.

Алексей Лукьянов добавляет, что интерес к культуре 90-х годов сформировался у подростков от скуки.

«Они далеки от ушедших субкультур, создать что-то принципиально новое сложно. И они решили повторять то, что видят вокруг себя», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Каменске подростки начали «делить» город под влиянием сериала «Слово пацана».

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