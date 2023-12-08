Психолог объяснил причину возросшего интереса к культуре 90-х у ростовских подростков

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По мнению детского психолога, у поколения начала 21 столетия нет четко сформированной субкультуры.
«Эмо и готы закончились в начале двухтысячных. И после них никакая субкультуры не захватывала такие массы молодежи, как раньше. Даже различные азиатские молодёжные течения не так популярны сейчас», — объясняет Алексей Лукьянов.
Он убежден, что интерес к культуре 90-х годов у нынешней донской молодёжи сформировался на фоне популяризации этого периода в масс-медиа.
«Грубо говоря, молодёжь даже не виновата в том, что она это впитала. Это мы им подсунули. Они бы стали интересоваться любым другим периодом, если бы он был также популярен в культуре, СМИ», — считает детский психолог.
Алексей Лукьянов добавляет, что интерес к культуре 90-х годов сформировался у подростков от скуки.
«Они далеки от ушедших субкультур, создать что-то принципиально новое сложно. И они решили повторять то, что видят вокруг себя», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Каменске подростки начали «делить» город под влиянием сериала «Слово пацана».