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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Путь к магии: почему не стоит доверять объявлениям в интернете

Путь к магии: почему не стоит доверять объявлениям в интернете

8 декабря 2023, 11:48
Фото: 1MI
Магические способности не могут быть куплены или переданы через обучение, а скорее являются родовым даром, который приходит сам по себе и часто становится тяжелым бременем для обладателя.

Многие люди мечтают о том, чтобы обладать магическим даром и стать волшебниками. В интернете можно найти множество обещаний колдунов, которые предлагают открыть или купить такой дар. Однако эзотерики считают, что нельзя доверять этим объявлениям, а сам дар может стать огромным бременем для обычного человека, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая Бэла Уайт утверждает, что можно понять, суждено ли человеку иметь магический дар, и можно ли от него отказаться. По ее словам, магические способности обычно передаются из поколения в поколение через родовой дар. Этот дар обладает гораздо большей силой, чем дар, полученный через обучение, потому что он передается по крови со старшей на младшую.

Уже в подростковом возрасте человеку приходится выбирать свою дорогу. Однако, по словам Бэлы Уайт, очень редко настоящему наследнику тайных знаний удается отказаться от своего предназначения. Такие люди должны пройти множество испытаний, а затем могут столкнуться с болезнью, одиночеством или потерей близких людей, если попытаются уйти от своего дара.

Бэла Уайт считает, что завидовать людям, обладающим магическими способностями, не стоит. Она предостерегает от доверия объявлениям в интернете и поиска легких путей. Такие приобретенные способности не принесут счастья, а вернуться к прежней жизни может быть невозможно.

Если магический дар суждено иметь, то он придет сам по себе. Человек начнет видеть предсказания будущего и ощущать энергию людей и предметов. Однако жизнь такого человека повернется на 180 градусов, предостерегает Бэла Уайт.

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