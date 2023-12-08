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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:26

Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области

Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области

8 декабря 2023, 08:23
Фото: kremlin.ru
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин принял решение помиловать двух человек, отбывающих наказание за преступления, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о мужчине и женщине, которых рекомендовали помиловать летом этого года. Теперь их освободят от отбывания наказания, это решение вступит в силу с 11 декабря.

С мужчины, в дополнение, снимется судимость. Во время рассмотрения этого вопроса учитывалось, что ранее они не совершали преступления, характеризуются положительно и не представляют опасности.

Двух осужденных рекомендуют помиловать в Ростовской области
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Всего в этом году в регионе рассмотрели 30 ходатайств, помилованы были трое осужденных.Всего в этом году в регионе рассмотрели 30 ходатайств, помилованы были трое осужденных.
Всего в этом году в регионе рассмотрели 30 ходатайств, помилованы были трое осужденных.
Фото: donland.ru

Всего в этом году в регионе рассмотрели 30 ходатайств, помилованы были трое осужденных.

Заключенных, чьи прошения были президентом отклонены, снова могут обратиться к нему, но только через год после отказа.

Ранее президент России Путин помиловал осужденную в Ростовской области пенсионерку.

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