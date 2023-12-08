Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Речь идет о мужчине и женщине, которых рекомендовали помиловать летом этого года. Теперь их освободят от отбывания наказания, это решение вступит в силу с 11 декабря.
С мужчины, в дополнение, снимется судимость. Во время рассмотрения этого вопроса учитывалось, что ранее они не совершали преступления, характеризуются положительно и не представляют опасности.
Всего в этом году в регионе рассмотрели 30 ходатайств, помилованы были трое осужденных.
Заключенных, чьи прошения были президентом отклонены, снова могут обратиться к нему, но только через год после отказа.
Ранее президент России Путин помиловал осужденную в Ростовской области пенсионерку.