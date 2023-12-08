Ростовскую область сковало льдом, а в Волгодонске считают жертв массового отравления

За 328 тысяч рублей соискателям придется взять на себя ряд обязанностей, в том числе взять на себя управление процессом по обработке деталей, контроль над работой станка, а так корректировку программ управления. Для того, чтобы претендовать на должность, дончанам нужно иметь третий разряд и опыт работы не менее года.