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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Ростовскую область сковало льдом, а в Волгодонске считают жертв массового отравления

Ростовскую область сковало льдом, а в Волгодонске считают жертв массового отравления

8 декабря 2023, 14:37
Фото: 1MI
Ростовскую область сковало льдом, а в Волгодонске считают жертв массового отравления
Дончане летают по улицам из-за гололеда и ищут работу с достойной зарплатой, пока в Волгодонске выясняют, что спровоцировало волну отравлений школьников.

Конкурентоспособная зарплата

В Ростовской области дончанам предложили зарплату около 330 тысяч рублей за работу оператором станков, сведения об этом появились на одном из тематических сервисов.

За 328 тысяч рублей соискателям придется взять на себя ряд обязанностей, в том числе взять на себя управление процессом по обработке деталей, контроль над работой станка, а так корректировку программ управления. Для того, чтобы претендовать на должность, дончанам нужно иметь третий разряд и опыт работы не менее года.

В Ростовской области дончанам предложили зарплату около 330 тысяч рублей за работу оператором станков, сведения об этом появились на одном из тематических сервисов.В Ростовской области дончанам предложили зарплату около 330 тысяч рублей за работу оператором станков, сведения об этом появились на одном из тематических сервисов.
В Ростовской области дончанам предложили зарплату около 330 тысяч рублей за работу оператором станков, сведения об этом появились на одном из тематических сервисов.
Фото: 1MI

В условиях работы указано, что персонал будет работать вахтовым методом, а сама рабочая неделя будет шестидневной, сотрудникам обещают обеспечить места в общежитии со спецодеждой, ежедневными авансами в размере двух тысяч рублей. Работодатель также предложил будущим сотрудникам компенсацию проезда.

Костей не соберешь

Важной новостью дня стали последствия гололеда в Ростовской области. Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что из-за гололедицы на дорогах Ростовской области травмы получили 165 дончан.

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При этом на сегодняшний день в Ростове потратили 347 тонн противогололедных материалов для борьбы с гололедицей.При этом на сегодняшний день в Ростове потратили 347 тонн противогололедных материалов для борьбы с гололедицей.
При этом на сегодняшний день в Ростове потратили 347 тонн противогололедных материалов для борьбы с гололедицей.
Фото: rostovgazeta.ru

Это только те жители, что обратились за медицинской помощью в результате падения. При этом в канале со ссылкой на региональный Минздрав рассказали, что трети из обратившихся, 50 пострадавшим, потребовалась скорая помощь. Остальным удалось дойти до травмпункта самостоятельно.

При этом на сегодняшний день в Ростове потратили 347 тонн противогололедных материалов для борьбы с гололедицей.

Обед с последствиями

Главной новостью дня стало массовое отравление школьников в Волгодонске.

По данным Telegram-канал Don_Mash, в настоящий момент признаки отравления обнаружили у 43 учащихся школы №7, 12 из них потребовалась госпитализация.

Авторы канала рассказали, что дети стали жаловаться на общее недомогание, тошноту и рвоту, после чего родители предположили, то виной всему стала поставка питания учащимся. Однако никаких подтверждений этой версии пока не поступало.

По данным Telegram-канал Don_Mash, в настоящий момент признаки отравления обнаружили у 43 учащихся школы №7, 12 из них потребовалась госпитализация.По данным Telegram-канал Don_Mash, в настоящий момент признаки отравления обнаружили у 43 учащихся школы №7, 12 из них потребовалась госпитализация.
По данным Telegram-канал Don_Mash, в настоящий момент признаки отравления обнаружили у 43 учащихся школы №7, 12 из них потребовалась госпитализация.
Фото: Яндекс.Карты

«Госпитализированные дети находятся в состоянии средней степени тяжести. У всех диагноз „острая кишечная инфекция“, — сказано в сообщении.

Официальной информации об обстоятельствах инцидента не поступало, данные уточняются.

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