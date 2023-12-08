Школьники Суворовского узнали, как своими руками помогать защитникам в зоне СВО

— На годовщину основания нашей группы мы хотели рассказать о том, что нашим военнослужащим в зоне СВО можно оказывать не только финансовую помощь. В солдатском быту очень пригодятся вещи, которые можно сделать своими руками — например, окопные свечи, или «домашнюю» пищу в реторт-пакетах или «сухих» супах. И показать подрастающему поколению, школьникам, что они тоже вполне могут своими руками оказать посильную помощь нашим защитникам. А еще — проявить внимание, ведь их письма и рисунки порою значат для ребят на линии боевого соприкосновения больше, чем тепло или еда, — поделилась активистка движения «Свеча Победы» Алена Щетинкова.