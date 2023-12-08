Школьники Суворовского узнали, как своими руками помогать защитникам в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Более 100 тыс. окопных свечей, свыше 20 тысяч порций сухих супов, около 8000 пакетов «космической еды», 600 тысяч комплектов «сухого» душа — это лишь часть того, что добровольцы волонтерского движения «Свеча Победы» и «Z-Суворовский» сделали своими руками и передали бойцам в зону СВО.
Шестого декабря, сразу после отмечаемого в России Дня волонтера, движению «Свеча Победы» исполнился ровно год. Основанная активистами Суворовского группа превратилась уже в общероссийское движение, география которого включает даже Камчатский край, а количество добровольных помощников исчисляется уже тысячами.
— На годовщину основания нашей группы мы хотели рассказать о том, что нашим военнослужащим в зоне СВО можно оказывать не только финансовую помощь. В солдатском быту очень пригодятся вещи, которые можно сделать своими руками — например, окопные свечи, или «домашнюю» пищу в реторт-пакетах или «сухих» супах. И показать подрастающему поколению, школьникам, что они тоже вполне могут своими руками оказать посильную помощь нашим защитникам. А еще — проявить внимание, ведь их письма и рисунки порою значат для ребят на линии боевого соприкосновения больше, чем тепло или еда, — поделилась активистка движения «Свеча Победы» Алена Щетинкова.
Школьники, их родители и просто неравнодушные суворовчане, которые пришли на встречу, получили наглядное представление, какие изделия они могут сделать сами и передать бойцам в зону СВО. Например, как можно из жестяной банки и жидкого парафина изготовить окопную свечу, которая обеспечит воинов теплом и светом, как нужно перерабатывать овощи, чтобы из них в полевых условиях получился вкусный по-домашнему суп, как подготовить и упаковать комплект «сухой душ», который служит вполне адекватной заменой привычным средствам гигиены.
Всё, что собирают и делают волонтеры, попадает непосредственно бойцам в руки. О том, с какими рисками и сложностями это сопряжено, рассказала Юлия Величкина, лидер еще одного волонтерского объединения, «Z-Суворовский». По её словам, это непростая задача, добровольцы, которые приезжают непосредственно на линию боевого соприкосновения часто рискуют жизнью под обстрелами, чтобы привезти нашим воинам всё необходимое.
Ребята, пришедшие на встречу, с интересом знакомились с нехитрыми технологиями изготовления предметов, которые отправятся защитникам Родины. А еще больше они обрадовались возможности выслушать непосредственного участника спецоперации Ивана, который после ранения проходит реабилитацию в тылу. Школьники засыпали гостя вопросами и долго не хотели отпускать, выясняя подробности о нелегких буднях наших бойцов.
Иван рассказал о том, что письма, рисунки и поделки, которые дети передают бойцам, напоминают им о семьях и мирной жизни, которая осталась в тылу, поэтому эта эмоциональная связь для военнослужащих очень важна.
Библиотечно-информационный центр семейного чтения имени Льва Толстого, в котором состоялась встреча, не первый раз организует мероприятия в поддержку военнослужащих в зоне СВО. В 2023 году в него не раз приглашались участники спецоперации. Собранные книги, сладкие подарки, письма и открытки, значки, созданные руками юных читателей, отправлялись на передовую. Новая партия гуманитарной помощи и поделок школьников прибудет к нашим бойцам в качестве новогоднего подарка.