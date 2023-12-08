Школу закрыли после массового отравления детей в Волгодонске

По словам Telegram-канала, ученики 7-й школы жалуются на тошноту и рвоту. Родители полагают, что причиной является еда в школе, однако официально это не подтверждалось.



Как отмечает канал, питание в школу привозят, так как собственная столовая не может работать из-за нехватки поваров. Состояние госпитализированных детей оценивается как средней степени тяжести. У всех поставлен диагноз «острая кишечная инфекция».