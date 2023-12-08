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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Стали известны подробности отравления более 40 школьников в Ростовской области

Школу закрыли после массового отравления детей в Волгодонске

8 декабря 2023, 13:31
Фото: 1MI
Стали известны подробности отравления более 40 школьников в Ростовской области
В Волгодонске Ростовской области десятки школьников обратились к врачам из-за отравления, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Издание «Волгодонск.Про» пишет, что школу временно закрыли, а всех учеников до понедельника перевели на дистанционное обучение. В учреждении провели дезинфекционные мероприятия.

По данным канала, симптомы отравления почувствовали 43 школьника, и 12 из них отправили в больницу.

Ранее информацию о происшествии распространило региональное управление Роспотребнадзора и начало расследование инцидента, хотя точное количество пострадавших не раскрывалось.

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По словам Telegram-канала, ученики 7-й школы жалуются на тошноту и рвоту. Родители полагают, что причиной является еда в школе, однако официально это не подтверждалось.

Как отмечает канал, питание в школу привозят, так как собственная столовая не может работать из-за нехватки поваров. Состояние госпитализированных детей оценивается как средней степени тяжести. У всех поставлен диагноз «острая кишечная инфекция».

Пока официальных комментариев о состоянии детей не поступало.

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