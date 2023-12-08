Школу закрыли после массового отравления детей в Волгодонске

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Издание «Волгодонск.Про» пишет, что школу временно закрыли, а всех учеников до понедельника перевели на дистанционное обучение. В учреждении провели дезинфекционные мероприятия.
По данным канала, симптомы отравления почувствовали 43 школьника, и 12 из них отправили в больницу.
Ранее информацию о происшествии распространило региональное управление Роспотребнадзора и начало расследование инцидента, хотя точное количество пострадавших не раскрывалось.
По словам Telegram-канала, ученики 7-й школы жалуются на тошноту и рвоту. Родители полагают, что причиной является еда в школе, однако официально это не подтверждалось.
Как отмечает канал, питание в школу привозят, так как собственная столовая не может работать из-за нехватки поваров. Состояние госпитализированных детей оценивается как средней степени тяжести. У всех поставлен диагноз «острая кишечная инфекция».
Пока официальных комментариев о состоянии детей не поступало.